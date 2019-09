Österreich: Trauer um Holocaust-Überlebenden

Salzburg. Der älteste Holocaust-Überlebende Österreichs, Marko Feingold, ist tot. Wie die Israelitische Kultusgemeinde Salzburg am Freitag weiter mitteilte, starb Feingold am Donnerstag im Alter von 106 Jahren. Feingold war bis März Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Zuletzt plagte ihn eine Lungenentzündung. Feingold wurde am 28. Mai 1913 in Banska Bystrica in der heutigen Slowakei geboren und wuchs in Wien auf. 1939 wurde er verhaftet und später ins KZ Auschwitz deportiert. Er überlebte auch die Lager Neuengamme, Dachau und Buchenwald. Am 11. April 1945 wurde er nach sechs Jahren in Konzentrationslagern befreit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte er in Salzburg, wo er ein Modegeschäft eröffnete. (dpa/jW)