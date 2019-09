Griechische Banken und ein Misthaufen

Alkis Konstantinidis/REUTERS »Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?« fragte schon Bert Brecht

Neoliberale Regierungsparteien hatten immer schon einen Hang zu pompösen Namen. Man muss sich dazu nur das »Gute-Kita-Gesetz« der SPD anschauen. Auch in Griechenland schafft es die neue Regierungspartei Nea Dimokratia, ihren Gesetzen einen Hauch von Glanz und Antike zu verleihen. Der aktuelle Plan des stellvertretenden Finanzministers George Zavvos, den griechischen Banken zu helfen, heißt laut der regierungsnahen Tageszeitung Kathimerini vom Donnerstag folgerichtig »Herkules-Projekt«. Ziel sei es, faule Kredite, die deren Bilanzen belasten, zu reduzieren. Ähnlich wie der antike Held in seinen »Arbeiten« den Stall des Augias ausgemistet haben soll, will auch die griechische Regierung die Bilanzhefte der Geldhäuser um Zahlungsausfälle, die sogenannten Bad debts, bereinigen.

Dazu soll laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg ein Geldstrom über neun Milliarden Euro an staatlichen Garantien durch den maroden Bankensektor geleitet werden – wie die Flüsse Alpheios und Peneios durch den verdreckten Stall des Königs. Die Kartellbeamten der EU müssen nun, ähnlich wie bei dem Programm in Italien, prüfen, ob es sich dabei um illegale staatliche Beihilfen handelt. Eine Entscheidung der Europäischen Kommission werde laut Bloomberg in den nächsten Wochen erwartet.

Die Banken in Griechenland, dem am höchsten verschuldeten Land der EU, sind mit »schlechten« Krediten in Höhe von rund 75 Milliarden Euro belastet. Das erhöht ihre Provisionskosten und schränkt ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe ein. Das Garantieprogramm, das im englischsprachigen Raum als »Asset protection scheme« bekannt ist, könnte laut Berechnungen der griechischen Regierung diese Summe um mindestens 20 Milliarden Euro senken.

Die zentrale Idee des Programms besteht darin, die »Bad credits« der Banken in Anleihen umzuwandeln und je nach Qualität in die Kategorien »Senior«, »Mezzanine« und »Junior« einzuordnen und zu verkaufen. Der griechische Staat würde dann den Senior-Teil garantieren, auf den die Banken eine Provision zahlen sollen. Senior-Anleihen sollen sogar in den Portfolios der Banken verbleiben, so dass Banken risikofrei sind, aber keine Vermögenswerte verlieren.

Doch wie genau helfen neun Milliarden Euro den Banken, unbediente Kredite aus ihren Bilanzheften zu streichen? Zahlungsausfälle werden in diesem Fall von den Banken gebündelt und unter ihrem Wert an Investoren verkauft. Je nach Bonität können diese Kredite nur zu zehn Prozent ihres eigentlichen Wertes verkauft werden. Das würde aber bedeuten, dass die Banken ein Defizit der übrigen 90 Prozent in ihre Bilanzen aufnehmen müssten und somit nicht das gesetzlich vorgesehene Eigenkapital aufbringen könnten. Hier kommt ihnen die Regierung mit der »Finanzspritze« zu Hilfe. Durch die staatlichen Garantien sind die Kredite gesichert, also für Investoren attraktiver, und Banken können wiederum so tun, als ob sie das notwendige Reinvermögen besäßen – Herkules mistet also die Ställe aus, und Augias tut so, als ob diese plötzlich voller Rinder wären.

Die Frage, die sich aufdrängt, ist, warum die Regierung diese Garantien nicht einfach dazu benutzt, Schuldner (in den meisten Fällen Bezieher von Immobilienkrediten für das Eigenheim) zu entlasten und deren Kredite zu erlassen. Doch das würde von marktliberalen Ökonomen sicherlich als reiner »Populismus« diffamiert werden. In einem Anfall von Wahnsinn erschlug schon Herkules seine Frau Megara und seine drei Kinder. Vielleicht ist auch die neue griechische Regierung demselben Wahnsinn verfallen.