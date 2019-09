Roboter ersetzen Menschen

Kacper Pempel/REUTERS 450 Roboter sollen 750 Arbeiter ersetzen: Leidtragende sind Leihbeschäftigte und befristet Angestellte

Über Jahre gab es für den Autobauer Volkswagen in Polen nur eine Richtung: Expansion. Was 1993 mit der Übernahme einer im Sozialismus gegründeten Fabrik für Kleinlaster in Poznan begann, ist inzwischen zu einem veritablen »Automobilcluster« rund um die westpolnische Großstadt herangewachsen. Rund 11.000 Menschen bauen dort in vier Betrieben die Lieferwagen der Modelle »Caddy« und »Crafter« für den gesamten EU-Markt; Zulieferer und Logistikfirmen bedienen dieses Konglomerat. 2016 nahm VW in einer eigens gegründeten »Sonderwirtschaftszone« mit Steuerbefreiungen und auf Kosten des polnischen Steuerzahlers bereitgestellter Infrastruktur in der Stadt Wrzesnia östlich von Poznan eines der neuesten Werke des Konzerns in Betrieb. Noch vor einem Jahr berichteten Beschäftigte, dass ihnen Prämien dafür angeboten worden seien, Bekannte für die Zeitarbeitsagenturen zu werben, über die VW den Großteil seiner Nachfrage an Arbeitskräften abwickelte. Im Betrieb häuften sich die Überstunden. Sieben-Tage-Wochen wurden zur Regel.

Jetzt hat sich der Wind gedreht, und die polnischen VW-Werke bekommen die schon oft zitierte Flaute auf dem Fahrzeugmarkt zu spüren. Die dritte Schicht wurde in allen Betrieben gestrichen, und am 5. September gab der polnische VW-Chef Jens Ocksen auf einer Betriebsversammlung in Poznan bekannt, dass 450 Industrieroboter in der Schweißerei 750 Arbeiter ersetzen sollten. Betriebsbedingte Kündigungen solle es (einstweilen) nicht geben; statt dessen sollten Leiharbeiter nach Hause geschickt und befristete Arbeitsverträge nicht verlängert werden.

Die VW-Belegschaft ist dreigeteilt. Die unbefristet beschäftigte Kernbelegschaft wird mit etwa 5.000 Zloty (1.150 Euro) für polnische Verhältnisse ordentlich bezahlt. Das andere Extrem sind die über Zeitarbeitsfirmen angeheuerten Arbeiter, neuerdings auch oft aus der Ukraine. Sie bekommen mit 2.700 Zloty (622 Euro) brutto nur gut die Hälfte dessen, was ihre festangestellten Kollegen bei selber Arbeit verdienen; jahrelang wurden sie mit dem Versprechen ruhig gehalten, nach dreijähriger Arbeit »ohne Beanstandungen«, insbesondere ohne »Fehlzeiten«, einen Zeitvertrag direkt bei VW zu bekommen. Nach weiteren sieben Jahren winkte dann die Möglichkeit, fest angestellt zu werden. Faktisch war es eine zehnjährige Probezeit an den Vorschriften auch des polnischen Gesetzes vorbei. Ein Aktivist der linken Gewerkschaft »Arbeiterinitiative« (AI) bei VW Poznan schätzte gegenüber jW, dass etwa ein Viertel der Leute in der Fabrik Leiharbeiter seien, etwa ebenso viele hätten Zeitverträge.

Größte Gewerkschaft bei VW Poznan ist die »Solidarnosc«. Sie vertritt nach eigenen Angaben etwa zwei Drittel der Belegschaft und ist von der Betriebsleitung als Verhandlungspartner anerkannt. Dafür revanchiert sie sich nach Darstellung der seit 2017 im Betrieb aktiven AI mit Fügsamkeit gegenüber der Geschäftsleitung. Als Manager Ocksen die Kürzungspläne bekanntgab, erklärte Piotr Olbrys, Leiter der »Solidarnosc« im Betrieb, nach Presseberichten nur, seiner Organisation gehe es darum, die Zukunft des Unternehmens zu sichern und Entlassungen in der Kernbelegschaft zu verhindern. Die AI wirft ihr vor, sie kümmere sich nur um die Interessen der Stammbelegschaft. Im übrigen sei sie ein Teil des Managements geworden: Der Großteil der Meister sei auch in der »Solidarnosc«, und sie übten Druck aus, damit Neueingestellte ebenfalls dieser Gewerkschaft beiträten. Von daher sei, so der zitierte Aktivist, einstweilen auch keine Proteststimmung zu beobachten: Die Kollegen erwarteten nicht viel von ihr. Statt der Betriebsleitung und ihrer Pläne bekämpft die »Solidarnosc« derweil die »Arbeiterinitiative«. Auf der Betriebsversammlung erklärte Olbrys, die kleine Konkurrenz möge sich doch bitte auflösen. Die Betriebsleitung dagegen ignoriert die Linken: Mit etwa 500 Mitgliedern im Betrieb und ohne Freigestellte – was aus prinzipiellen Gründen ablehnt wird – sei die AI »nicht repräsentativ« und müsse daher nicht angehört werden. Krzysztof Krol von der AI bringt es auf die Formel: »Die Solidarnosc ist repräsentativ und abhängig, wir sind nicht repräsentativ und unabhängig.«

Auch wenn die Pläne von VW in der Region im Moment keine Panik auslösen, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Einstellung gegenüber dem Unternehmen wandelt. Die Entlassungsvorhaben werden in der regionalen Presse breit diskutiert, und auch ein anderer Konflikt, der ansonsten kaum solche Aufmerksamkeit genießen würde, kommt in die Medien: Seit letztem Freitag protestieren vor dem Betriebsgelände polnische Zulieferer von VW, deren Rechnungen der Konzern nicht bezahlt. Offenbar nicht wegen der offiziell genannten formalen Mängel ihrer Leistungen. Wie die Lokalausgabe der Gazeta Wyborcza letzte Woche berichtete, soll die VW-Leitung einige Millionen Zloty für eine Studie ausgegeben haben, um zu klären, welche Folgen die Zahlungsverweigerung in der Öffentlichkeit haben werde. Und wie am Dienstag ergänzend berichtet wurde, versuchen die Juristen von VW, die Kleinunternehmer einzuschüchtern, damit sie sich von der Mahnwache zurückziehen. Der bisherige Musterinvestor VW scheint entschlossen, härtere Saiten aufzuziehen.