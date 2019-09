Österreich blockiert Handelsdeal

Jörg Carstensen/dpa Auch in Deutschland wurde gegen das Freihandelsabkommen Mercosur mobilisiert (Berlin, 26.3.2018)

Österreich hat dem von EU und südamerikanischem Wirtschaftsblock Mercosur Ende Juni vereinbarten Freihandelsabkommen vorerst eine Absage erteilt. Am Mittwoch stimmte der EU-Unterausschuss im Parlament in Wien mehrheitlich für einen von der SPÖ und der Fraktion »Jetzt – Liste Pilz« eingebrachten Antrag, der bindend ist. Dieser fordert die Bundesregierung zu einem eindeutigen Veto Österreichs gegen das Abkommen mit den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in den EU-Gremien auf. Das Votum kann entscheidend sein für die Ablehnung auf EU-Ebene, da für dessen Annahme Einstimmigkeit erforderlich ist. Insgesamt waren vier Anträge zur Formulierung einer Stellungnahme über die österreichische Position eingebracht worden. Auch der Antrag auf Ablehnung der ultrarechten FPÖ erhielt ebenso wie der sozialdemokratische Antrag mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Liste Pilz die Zustimmung der Ausschussmehrheit, wie es in der Presseaussendung des Parlaments hieß.

Am 29. September wird in Österreich ein neues Parlament gewählt, die ÖVP liegt trotz Einbußen nach jüngsten Umfragen mit 33 Prozent weit vorn. Wichtigstes Thema für die Wähler ist demnach der Klimaschutz und liegt weit vor dem vom FPÖ-Wahlkampfteam hochgepuschten Thema Zuwanderung. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte gemeinsam mit der Kronenzeitung eine großangelegte Kampagne gegen das Abkommen gefahren und dabei vor allem auf ökologische Aspekte rekurriert.

Die ÖVP unter Exkanzler und gegenwärtigem Spitzenkandidat, Sebastian Kurz, hatte das bei der Abstimmung wohl im Blick, hätte sich aber gerne eine Hintertür offengehalten, wie deren Antragspapier zeigt. Darin hieß es, dass die Bundesregierung das Abkommen »in seiner derzeitigen Form« abzulehnen hätte, was eine spätere Zustimmung möglich gemacht hätte. Grundsätzlich bewerte die Partei Freihandel positiv, wie der ÖVP-Abgeordnete Georg Strasser zu Protokoll gab, störe sich aber an der »Konkurrenz mit Billigprodukten aus Übersee« mit einem schweren »CO2-Rucksack«. Er plädiere daher für eine Verteuerung dieser Produkte per CO2-Steuer. Dagegen dürfte vor allem die fehlende Investitionsschutzklausel, die eine Expansion von EU-Unternehmen in den lukrativen südamerikanischen Markt abgesichert hätte, den Ausschlag gegeben haben.