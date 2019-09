Das war’s dann wohl

Kay Nietfeld/dpa Letzter großer Titel: 1. FFC Frankfurt gewinnt 2015 im Finale der Königsklasse gegen Paris St. Germain

Der 1. FFC Frankfurt ist historisch gesehen der erfolgreichste Verein im deutschen Fußball der Frauen. Der Briefkopf weist auf sieben deutsche Meisterschaften und neun Pokalsiege hin. International gewannen die Frankfurterinnen viermal die Champions League. Eine beeindruckende Titelsammlung. Allerdings liegt die letzte deutsche Meisterschaft über zehn Jahre zurück. Immerhin reichte es 2015 gegen Paris St. Germain zum Sieg in der Königsklasse. Es war der letzte große Titel für einen Verein, der seit seiner Gründung im Jahr 1998 den deutschen Fußball der Frauen beinahe nach Belieben beherrscht hatte.

Der 1. FFC Frankfurt gehört längst nicht mehr zu den Topadressen im deutschen Fußball. Die Konkurrenz, sie ist stärker geworden in den letzten Jahren. Erst recht, seit Vereine aus der Bundesliga der Männer angefangen haben, ihre Frauenteams aus der innerbetrieblichen Nische zu holen. Wo einst reine Frauenvereine wie Turbine Potsdam oder eben Frankfurt dominierten, stehen mittlerweile der VfL Wolfsburg oder der FC Bayern München an der Spitze. Die Wolfsburgerinnen holten sich die letzten drei Meisterschaften in Folge. Momentan stehen sie, nach drei Siegen aus drei Spielen, auf Platz eins.

Dass sich an dieser Dominanz der Männerlizenzvereine vorerst nichts ändern wird, liegt auf der Hand: Ihre finanziellen Ressourcen sind erheblich größer. Was tun? Wenn man das System nicht ändern kann, dann vielleicht Teil davon werden? Und im Zuge dessen die eigene Identität aufgeben? Das scheint jedenfalls der Plan des 1. FFC Frankfurt zu sein, den es vielleicht schon in der nächsten Saison unter diesem Namen nicht mehr geben wird. Gespräche über eine Fusion mit der Frauenabteilung von Eintracht Frankfurt sollen bereits weit fortgeschritten sein.

»Die Eintracht hat signalisiert, dass sie einen Zusammenschluss mit dem FFC plant und gemeinsam unter der Flagge der Eintracht antreten möchte. Wie das im Detail aussieht, steht noch in den Sternen«, sagt Tina Wunderlich, sportliche Leiterin von Eintracht Frankfurt im Interview mit dem Kicker. Läuft für beide Seiten alles wie gewünscht, übernimmt die Eintracht die Lizenz des FFC – und tritt dann in der Bundesliga an. Momentan spielt der Klub noch in der Regionalliga. Mit dem FFC, dem Flaggschiff der Frauenvereine, wär’s dann vorbei.

»Das ist eine Entwicklung des Frauenfußballs. Für Topvereine, die auch in der Männer-Bundesliga agieren, ist es einfacher als für einen reinen Frauenklub«, so Wunderlich weiter. Es müsse alles dafür getan werden, den Frauenfußball »populärer und präsenter zu machen«. Die Rechnung begleichen die Vereine, die ihre Identität überhaupt erst durch den Fußball der Frauen entwickelt haben. So musste 2013 mit dem SC 07 Bad Neuenahr bereits ein Gründungsmitglied der Bundesliga Antrag auf Insolvenz stellen, anschließend verschwand er quasi von der Bildfläche. Ähnlich erging es dem FCR Duisburg, der seine Lizenz, ebenfalls aus finanziellen Gründen, an den MSV Duisburg abtrat. Nur Turbine Potsdam scheint noch mithalten zu können. Zumindest momentan und gegen den Trend: Derzeit stellen Frauenmannschaften von Profivereinen der Männer sieben von zwölf Erstligateams. Für Vereine wie den SC Sand oder FF USV Jena wird es in Zukunft immer schwieriger werden, ihren Platz zu behaupten.

Man kann es den Verantwortlichen nicht mal übelnehmen. Seit Jahren kämpft der Frauenfußball in Deutschland um Akzeptanz. Selbst die größten sportlichen Erfolge haben nicht viel bewegt. Ist es da nicht verständlich, jede Chance zur Steigerung der Aufmerksamkeit zu ergreifen, die einem ein patriarchalisches System bietet? Die Bewertung dieser Veränderung fällt jedenfalls nicht ganz leicht. Natürlich ist das schrittweise Verschwinden von reinen Frauenklubs nicht schön. Gleichzeitig wünscht man dem Fußball der Frauen mehr Akzeptanz, mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit.

Der Weg, den der 1. FFC Frankfurt beschreiten will, ist durchaus nachvollziehbar. Zumal andere Optionen fehlen. Ob die Fusion mit Eintracht Frankfurt von sportlichem Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Mit den finanziellen Mitteln Wolfsburgs oder Bayerns wird man nämlich trotzdem nicht konkurrieren können.