66 Leuchttürme

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird auf der Frankfurter Buchmesse den ersten Deutschen Verlagspreis vergeben. Ausgezeichnet werden 66 Verlagshäuser, etwa der Verbrecher-Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt oder der Reclam-Verlag. Das teilte Grütters’ Haus am Dienstag mit. Welche drei Verlage den Hauptpreis von jeweils 60.000 Euro bekommen, wird bei der Verleihung am 18. Oktober bekanntgegeben. Mit dem Preis soll die Arbeit von kleinen und unabhängigen Verlagen gewürdigt werden. »Die ausgezeichneten Verlage sind Leuchttürme in unserer weltweit einzigartig vielfältigen Literaturlandschaft«, sagte Grütters. Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels gibt es bundesweit rund 3.000 Buchverlage. (dpa/jW)