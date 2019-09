Schnauze voll

Ricardo Rubio/Europa Press/dpa Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag in Madrid

Das vorläufig letzte Wort hatte Dienstag abend der spanische König Felipe. Er habe feststellen müssen, dass es keinen Kandidaten mit der nötigen Unterstützung im Kongress gebe, ließ der Monarch wissen. Mit diesen Worten verzichtete das Staatsoberhaupt darauf, den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dem Sozialdemokraten bleibt damit eine erneute Niederlage erspart, nachdem er bereits im Juni keine Mehrheit im Parlament hinter sich vereinen konnte. Spanien steht offenbar vor Neuwahlen.

Hintergrund ist, dass sich Sánchez' »Spanische Sozialistische Arbeiterpartei« (PSOE) und das linke Bündnis Unidas Podemos (UP, Vereint können wir) trotz langer Verhandlungen nicht auf die Bildung einer »progressiven Regierung« einigen konnten. Die Sozialdemokraten wollten sich von den Linken tolerieren lassen, ohne deren Vertreter in das Kabinett aufzunehmen. Unidas Podemos bestand dagegen auf die Bildung einer Koalition und die Übernahme von Ministerposten. Beide Partner hätten darauf zählen können, dass sich die Republikanische Linke Kataloniens (ERC) bei der entscheidenden Abstimmung enthalten würde, weil diese eine »progressive« Regierung als das kleinere Übel gegenüber der nach Neuwahlen zu befürchtenden Bildung eines Blocks der Rechtsparteien ansah.

Sánchez allerdings verhandelte parallel auch mit den Rechtsparteien Ciudadanos (Bürger) und Volkspartei (PP), damit diese durch Stimmenthaltung seine Wahl ermöglichen sollten. Beide stellten als Bedingung, dass er Katalonien erneut die Autonomie entziehen müsse, wenn die dortige Regionalregierung die erwarteten Urteilen gegen führende Politiker der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung nicht akzeptiert. Der Ministerpräsident versicherte daraufhin, dass er das ohnehin vorhabe.

Der Chef der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) und UP-Abgeordnete Enrique Santiago sagte gegenüber dem Fernsehsender La Sexta, die PSOE habe »überhaupt kein Interesse gehabt«, einen Kompromiss mit Unidas Podemos zu finden. Für Sánchez seien »alle Ausreden« gut genug gewesen, um eine Regierung mit linkem Programm zu verhindern. »Wir werden nicht Millionen Stimmen in die Tonne werfen, damit sie mit den Rechten kooperieren«, kündigte Santiago an, bei einer erneuten Kandidatur gegen Sánchez zu stimmen. Sein Genosse Alberto Garzón, Chef der mit Podemos verbündeten Vereinten Linken (IU), fühlte sich an Stanislao Figeras erinnert. Der Präsident der ersten Spanischen Republik war 1873 zurückgetreten und ausgewandert, nachdem er im Ministerrat gesagt hatte: »Meine Herren, ich werde ehrlich sein: Ich habe die Schnauze voll von euch.«

Sollte es nicht in letzter Minute doch noch zu einer Einigung kommen, wird nach den Vorgaben der Verfassung das Parlament am kommenden Montag aufgelöst und Neuwahlen einberufen. Die dürften am 10. November stattfinden. Das spanische Fernsehen TVE plant für den 4. November bereits eine Debatte mit den Spitzenkandidaten der fünf größten Parteien – auch die Faschisten der Vox sind eingeladen. Nach den letzten Umfragen dürfte sich an den Mehrheitsverhältnissen wenig ändern, auch wenn der PSOE Zugewinne vorhergesagt werden. Die Wahlbeteiligung dürfte allerdings um mindestens fünf Punkte fallen, denn die Spanier haben es satt – es werden die vierten Wahlen in vier Jahren sein.