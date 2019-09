Ganz großes »Brexit«-Tennis

Action Images / Tony O'Brien / Livepic Der heutige britische Premierminister und damalige Bürgermeister von London Boris Johnson gibt auch beim Sport alles (London, 16.6.13)

Auch diese Woche wird wieder auf verschiedenen Ebenen »Brexit«-Tennis gespielt. Eine davon ist das Oberste Gericht Großbritanniens in London. Dort wird derzeit erörtert, ob die Beurlaubung des britischen Parlaments durch Premierminister Boris Johnson rechtens war. Johnson ließ am Mittwoch über Richard Keen, den Rechtsbeistand der Regierung in dem Verfahren, ausrichten, dass er sich natürlich an die Beschlüsse des Gerichts halten werde. Eine zukünftige Pause des Parlaments vor dem EU-Austrittstermin am 31. Oktober könne er aber dennoch nicht ausschließen.

In Strasbourg äußerte sich der abtretende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einer Rede vor dem EU-Parlament zum Stand der Verhandlungen. Großbritannien habe immer noch keine Vorschläge gemacht, die Zeit werde knapp. Dem steht ein anonymer Artikel eines britischen Regierungsbeamten auf der Pro-»Brexit«-Webseite »Brexit Central« entgegen. Darin heißt es, man habe sehr wohl Vorschläge in schriftlicher Ausführung vorgelegt, diese aber nach den Verhandlungen nicht der europäischen Seite überlassen, sondern wieder eingesammelt. Es sei befürchtet worden, diese könnten sonst an die Presse gelangen, und es sei noch »zu früh«, sie an die Öffentlichkeit zu lassen.

Der EU-Austritt wird auch den am kommenden Wochenende beginnenden Labour-Parteitag beschäftigen. Der »Remain«-Flügel hat eine Reihe von Anträgen vorgelegt, um die Partei auf eine strikte, gegen den »Brexit« gerichtete Position festzunageln. Am Dienstag nahm Parteichef Jeremy Corbyn in einem Meinungsbeitrag für die Tageszeitung Guardian dazu Stellung.

Er lehne ein »No Deal«-Szenario ab, da dieses in Wirklichkeit einen »Trump-Deal-Brexit« mit den USA bedeute, durch welchen »unsere Rechte und Schutzmaßnahmen an US-Konzerne« verkauft würden. Außerdem bedeute »No Deal« keine Klärung der Verhältnisse, sondern vielmehr den Beginn einer neuen »Periode der Unsicherheit« vor dem Hintergrund »wachsender Arbeitslosigkeit, sich verschärfender Armut und der Abwanderung ganzer Industriezweige ins Ausland«. Wenn die Bedrohung eines Austritts ohne Abkommen abgewendet sei, müsse es schnellstmöglich Neuwahlen geben, »um diese von Johnson geführte Tory-Regierung loszuwerden«. Bei diesen Wahlen werde es darum gehen, »welche Kraft die Kürzungspolitik beenden und den Wandel herbeiführen kann, den Großbritannien wirklich braucht«.

Eine Labour-Regierung werde versuchen einen »sinnvollen Deal« mit der EU auszuhandeln, dessen Eckpunkte aus »einer neuen Zollunion mit der EU, einer engen Anbindung an den gemeinsamen Markt und eine Garantie von Arbeitnehmerrechten und Umweltschutzauflagen« bestehen sollen. Diese Vereinbarung solle der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden, wobei zwischen dem Deal und dem Verbleib in der EU gewählt werden solle. »Als Labour-Premierminister werde ich mich verpflichten, das auszuführen, was das Volk entscheidet«, so Corbyn.

Der Ton zwischen den beiden Flügeln in der britischen Arbeiterbewegung – für und gegen den Austritt – wird schärfer. Am 15. September attackierte der Autor und Journalist Owen Jones den Londoner Transportarbeitergewerkschafter Eddie Dempsey und warf diesem vor, reaktionäre Positionen in die Bewegung hineinzutragen. Dempsey ist ein scharfer EU-Gegner. Anlass des Angriffs war seine Aussage, dass Menschen aus der Arbeiterklasse, die sich von rechten Gruppierungen angezogen fühlen, durchaus einen berechtigten Hass auf die »liberale Linke« hätten.

Dempsey, ein aktiver Antifaschist mit irischem Migrationshintergrund, veröffentlichte dazu am Dienstag eine ausführliche Replik. Es dürfe nicht sein, dass Gewerkschaftsaktivisten mit haltlosen Vorwürfen attackiert würden, nur weil sie für den EU-Austritt seien. Die liberale Linke habe tatsächlich die Arbeiterklasse verlassen. Ein Ergebnis sei, dass sich selbst proletarische Migranten rechten Gruppen anschließen würden. Es sei nötig und möglich, diese Menschen zurückzugewinnen. Dazu müsse man aber ehrlicherweise auch sagen, dass die EU jeder fortschrittlichen Maßnahme einer Corbyn-Regierung Steine in den Weg legen werde.