»Wir sind am Montag wieder aufgebrochen«

AP Photo/Renata Brito/dpa Wieder auf See: Die »Ocean Viking« im Mittelmeer (17.9.2019)

Das von Ihrer Organisation und »Ärzte ohne Grenzen« betriebene Rettungsschiff »Ocean Viking« durfte jetzt in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Hat Sie das überrascht?

Ja, wir waren überrascht, die Genehmigung von den italienischen Behörden bekommen zu haben, dass die Menschen in Lampedusa an Land gehen konnten. Wir waren im Juni 2018 mit der »Aquarius« das erste im Mittelmeer operierende Rettungsschiff, das mit einem geschlossenen Hafen in Italien konfrontiert war. Gut 14 Monate später sind wir die ersten zivilen Seenotretter, die mit ausdrücklicher Erlaubnis der italienischen Behörden wieder gerettete Menschen nach Italien bringen dürfen. Insofern hat sich der Kreis für uns geschlossen. Wir sind darüber sehr froh und erleichtert. Zugleich muss man natürlich sagen: 14 Monate Blockade der Seenotrettung, das hätte nicht sein dürfen.

Diese Entwicklung wird darauf zurückgeführt, dass Matteo Salvini von der Lega nicht mehr Innenminister ist. Lässt das auf eine Änderung der Politik Italiens hoffen?

Wir beobachten die neue italienische Regierung sehr genau. Wir wagen es noch nicht, Rückschlüsse zu ziehen, ob sich mit der neuen Regierung viel für uns ändert. Das können wir gerade nicht wirklich bewerten. Aber es ist natürlich ein erstes positives Signal, dass wir in Lampedusa einlaufen dürfen.

Die »Eleonore« von Mission Life­line ist wegen eines von Salvini erlassenen Dekrets aber kürzlich noch beschlagnahmt worden.

Wir waren während der ersten Rettung der Ocean Viking im August auch mit diesem Dekret konfrontiert. Am Samstag, bevor wir in die italienischen Hoheitsgewässer eingelaufen sind, haben wir mit der italienischen Rettungsleitstelle in Rom ein Gespräch geführt, ob dieses Dekret noch gilt oder nicht. Und die Entscheidung war, dass durch unsere letzte abgeschlossene Rettungsmission im August, bei der wir Gerettete in Malta an Land gebracht haben, das Dekret obsolet ist.

Ist die »Ocean Viking« schon wieder auf hoher See?

Das ist sie. Wir sind am Montag morgen wieder von Lampedusa in Richtung internationale Gewässer vor der libyschen Küste aufgebrochen, wo wir uns als einziges Rettungsschiff befinden werden. Falls es Seenotfälle gibt, sind wir also die einzigen, die schnell darauf reagieren können.

Die »Ocean Viking« ist erst seit Anfang August im Mittelmeer aktiv. Wie viele Menschen haben Sie seitdem aus Seenot gerettet?

Beim ersten Rettungseinsatz haben wir 356 Menschen gerettet. Vergangene Woche haben wir 84 an Bord unseres Schiffes in Sicherheit gebracht, so dass wir in diesen wenigen Wochen insgesamt schon 440 Menschen gerettet haben. Am Dienstag konnten wir 48 Menschen aus Seenot bergen.

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Gipfel der »aufnahmewilligen« EU-Staaten auf Malta?

Wir haben ganz klare Erwartungen an das Treffen in La Valetta. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen sich endlich dazu durchringen, eine Vereinbarung zu beschließen, damit wir Schiffbrüchige zeitnah an einem sicheren Ort an Land bringen können. Das unwürdige Geschachere um Menschenleben der letzten Monate muss endlich ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass nach jeder Rettung die Verhandlungen, wohin die Überlebenden gebracht werden, von neuem beginnen. Aus Seenot geborgene Menschen müssen an einen sicheren Ort gebracht werden. Das schreibt das Seerecht vor. Darüber hinaus fordern wir ein europäisches Seenotrettungsprogramm, das diesen Namen auch verdient.