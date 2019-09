Washington macht mobil

Iranian Presidency/dpa Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif (M.) am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung in Teheran

Die Bundesregierung hat das Verbot von Waffenexporten nach Saudi-Arabien am Mittwoch um weitere sechs Monate bis Ende März 2020 verlängert. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Das Embargo war im vergangenen Herbst nach der Ermordung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi im saudiarabischen Konsulat in Istanbul verhängt worden. Zuletzt hatten vor allem CDU-Politiker eine Aufhebung verlangt.

Unterdessen haben Saudi-Arabien und die USA ihre Vorwürfe gegen den Iran verschärft. Nach den Angriffen auf zentrale Ölanlagen im Königreich am vergangenen Wochenende, zu denen sich die jemenitische Ansarollah-Miliz bekannt hatte, sei man so gut wie sicher, dass der Iran die Attacken unterstützt habe, sagte der saudiarabische Botschafter in London, Prinz Chalid bin Bander, am Mittwoch der BBC. Die Führung in Riad kündigte an, konkrete Belege vorlegen zu wollen, die »eine Verwicklung des iranischen Regimes in den Terrorangriff beweisen«. Zugleich wurde US-Außenminister Michael Pompeo in der Hafenstadt Dschidda erwartet, um mit Kronprinz Mohammed bin Salman Maßnahmen gegen »die iranische Aggression in der Region« zu koordinieren, wie es in Washington hieß. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Sanktionen gegen den Iran »bedeutend verstärken« zu wollen. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten, erklärte er am Mittwoch auf Twitter.

Teheran weist nach wie vor alle Vorwürfe zurück. Verteidigungsminister Amir Hatami sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran habe bei den Angriffen am Wochenende keine Rolle gespielt, der Konflikt bestehe zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien. Auch der iranische Präsident Hassan Rohani betonte, man wolle keinen Konflikt in der Region. In einem von iranischen Medien verbreiteten Video erklärte er, der Angriff der Ansarollah, die im Westen meist als Huthis bezeichnet werden, sei eine Warnung der Miliz gewesen, die Angriffe der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz auf Krankenhäuser, Schulen und Märkte im Jemen einzustellen. (AFP/Reuters/jW)