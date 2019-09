Derbysieger

Hamburg. Der FC St. Pauli hat im Montagspiel der Zweiten Fußballbundesliga den Hamburger SV bezwungen. Das 2:0 (1:0) war der erste Heimerfolg gegen den Stadtrivalen seit dem Jahr 1960, damals noch in der Oberliga (die Bundesliga existiert erst seit 1963). Die Fans im Millerntor-Stadion feierten durchweg jede Aktion der Braun-Weißen, missglückte Abwehrversuche eingeschlossen. »Die haben alles bejubelt, was wir gemacht haben«, sagte Abräumer Marvin Knoll, der entscheidenden Anteil am 2:0 (62.) hatte. Ein schnell ausgeführter Freistoß der Gastgeber sorgte für Verwirrung in der Abwehr des HSV, Knoll kickte den Ball mit der Hacke in Richtung des HSV-Kapitäns Rick van Drongelen, der ihn unglücklich ins eigene Tor lenkte. Zur Führung hatte in der 18. Minute Dimitrios Diamantakos abgestaubt, es war sein vierter Saisontreffer. Der HSV, der mit der Pleite die Tabellenführung abgab, fügte sich in die Niederlage. Für ein wenig Aufregung sorgten in der Schlussphase nur einige seiner Fans, die Pyrotechnik aufs Spielfeld warfen. (dpa/sid/jW)