Falsche Richtung

Andreas Gora/dpa Vor der 0:5-Klatsche in Bremerhaven: 4:1 gegen zahme Grizzlys aus Wolfsburg am Freitag in Berlin

Ausruhen gilt nicht, schon gar nicht auf Erfolgen. Eine Devise, an die sich die Kufencracks der Eisbären am vergangenen Sonntag in Bremerhaven bei den Fischtown Pinguins dummerweise nicht gehalten hatten. Nach dem souveränen 4:1 Heimsieg gegen zahme Grizzlys aus Wolfsburg am Freitag abend setzte es keine 48 Stunden später eine herbe 0:5-Klatsche an der rauhen Küste.

Wehmutsvoll hatte die aktive Anhängerschar der Eisbären den Saisonauftakt bereits zwei Stunden vor der ersten Sirene in der Arena am Ostbahnhof begonnen. Fans sammelten sich am neuen Standort ihres Treffs »Fanbogen« – der ist aber noch eine Brache. Zuversicht gibt es dennoch: »Das Gespräch vergangene Woche mit der Eisbären-Geschäftsführung hat in guter Atmosphäre stattgefunden, und wir denken, zwar etwas verspätet, auf dem richtigen Weg zu sein«, hieß es auf jW-Nachfrage von der »Bogencrew«.

Die Freude über den erfolgreichen Start in die neue Spielzeit war indes ungetrübt. Knapp 13.000 Zuschauer sahen im gutgefüllten Eisbären-Domizil eine vom siebenmaligen Deutschen Eishockeymeister dominierte Partie gegen die Grizzlys. Eisbären-Stürmer Marcel Noebels bilanzierte: »Es war ein guter Start in die Saison. Man hat gesehen, wie wir über 60 Minuten spielen wollen.« Natürlich sei es auch wichtig gewesen, in Führung gegangen zu sein. Viele Kommentatoren stimmten in den Tenor der Kurzanalyse des ersten Eisbären-Torschützen der Saison ein. Wollten Struktur in der Spielanlage der Eisbären entdeckt haben, eine »Philosophie und Handschrift des Trainers« (Tagesspiegel).

Szenenwechsel. Die Eisbären hätten vorgewarnt sein müssen. Die Pinguine aus Bremerhaven hatten zum Auftakt bei der Düsseldorfer EG mit 1:0 gesiegt. Küsten-Neuzugang Stefan Espeland, der offensivstarke Überzahlspezialist aus der Abwehrreihe, mit lauter Kampfansage: »Nehmt euch dieses Jahr vor Bremerhaven in acht.« Die Eisbären hörten nicht, spielten gegen kesse Hansestädter pomadig, die nutzten die Chancen im Powerplay. Die Torfolge: 2:0 nach dem ersten, 5:0 nach dem zweiten Drittel für die Fischtown Pinguins. »Für uns läuft heute alles komplett in die falsche Richtung. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das mit Anstand zu Ende bringen. Viel ist nicht mehr drin«, sagte der bedröppelte Eisbären-Stürmer Leonhard Pföderl bei Magenta Sport in der zweiten Drittelpause. Viel passierte tatsächlich nicht mehr, torlos endete das Abschlussdrittel.

Eisbären-Coach Serge Aubin nach der Partie: »Wir haben gut begonnen und anfangs viel richtig gemacht.« Nach dem zweiten Gegentor habe sein Team aber die Spur verloren. »Das war eine gute Lehrstunde für uns, das müssen wir mitnehmen.« Lehrstunde? Gegen einen Gegner, der, wenn überhaupt, zum Mittelmaß der Deutschen Eishockeyliga (DEL) zählen dürfte? Und dann auch noch eine Pleite ohne Gegenwehr – und zu null? »Wir hatten mentale Probleme«, sagte Aubin.

Ein perfektes Wochenende war es hingegen für die Fischtown Pinguins, die Ausbeute optimal: zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte, keine Gegentore, Platz eins. Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch wirkte nach dem Eisbären-Spiel fast euphorisch: »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal zwei Spiele hintereinander zu null gespielt haben in der DEL.«

Drei schwere Brocken warten in diesem Monat noch auf die Eisbären. Erst geht es am Freitag zu Hause gegen die Kölner Haie, dann müssen die Aubin-Schützlinge auswärts bei den Titelaspiranten EHC »El Dosico« München und Adler Mannheim ran. Vorwarnen muss man nicht mehr, auch für Freitag nicht: Die Haie siegten am Sonntag in der Overtime bei den Adlern.