»Im Willen zur Tatbegehung bestärkt«

Ralph Orlowski /REUTERS Die Polizei vor dem Haus des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (3.6.2019)

Markus H. muss mit einer Anklage wegen Beihilfe zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke rechnen. »Der Beschuldigte förderte die Tat des Mitbeschuldigten jedenfalls in Form der psychischen Beihilfe dadurch, dass er diesen im Willen zur Tatbegehung bestärkte«, heißt es in einem Beschluss, in dem der Bundesgerichtshof (BGH) am 22. August die Haftbeschwerde von Markus H. abwies. Mit Stephan Ernst, der sein umfangreiches Geständnis inzwischen widerrufen hat, sei H. bereits auf der Bürgerversammlung im Oktober 2015 im hessischen Lohfelden gewesen, wo Lübcke die Unterbringung von Geflüchteten verteidigt hatte, erklärt der BGH in dem mittlerweile veröffentlichten Beschluss. Beide seien über Lübckes Worte »erzürnt« beziehungsweise »in hohem Maße verärgert« gewesen. Markus H. habe das Statement gefilmt, beide hätten daraufhin beschlossen, das Video auf der Internetplattform Youtube zu veröffentlichen. Lübcke wurde wegen dieser Aussage überregional zur Hassfigur der rechten Szene: »Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.«

Ernst und H. sollen sich in der Folgezeit häufig im Schützenverein getroffen, aber auch sonst eine enge Freundschaft gepflegt haben. Der BGH beruft sich in diesem Punkt auf die Aussage der früheren Lebensgefährtin von H. sowie auf das zurückgezogene Geständnis seines Freundes.

Stephan Ernst hatte sich nach eigener Aussage in die Wut auf Lübcke hineingesteigert, es aber nicht im ersten Anlauf geschafft, ihn tatsächlich zu erschießen, als er sich mit einer Schusswaffe auf den Weg zu dessen Haus gemacht hatte.

Markus H. war ursprünglich »nur« verdächtigt worden, für Ernst den Kontakt zu dem Waffenhändler hergestellt zu haben – das bestritt er zwar nicht, seine Verteidigung zog aber in Zweifel, dass er zu diesem Zeitpunkt wusste, wofür die erworbene Schusswaffe gedacht war.

Der 3. Strafsenat des BGH geht davon aus, dass H. dies sehr wohl wusste und Ernst sogar dazu ermutigte: »Er vermittelte dem Mitbeschuldigten in enger freundschaftlicher Verbundenheit und dessen rechtsradikales Gedankengut teilend durch die zeitlich nachfolgenden gemeinsamen Unternehmungen, namentlich die fortlaufende Durchführung gemeinschaftlicher Schießübungen, aber auch die Teilnahme an politischen Demonstrationen Zuspruch und Sicherheit.«

In der Nacht zum 2. Juni 2019 war Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen erschossen worden. Rund zwei Wochen lang blieb der Hintergrund offiziell unklar – die Täterschaft von Neonazis konnte lediglich aufgrund der vielen Hassbotschaften im Internet vermutet werden. Die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz soll aber in diesem Zeitraum bereits ein Drohfax erhalten haben, in dem Bezug auf den Mord an Lübcke genommen wurde. Dies berichteten am Montag der Hessische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main wollte sich aufgrund laufender Ermittlungen aber nicht dazu äußern. In dem Schreiben soll Basay-Yildiz damit gedroht worden sein, dass ihr dasselbe wie Lübcke passieren könne.

Die Anwältin gilt sowohl wegen ihres familiären Hintergrunds in der Türkei als auch wegen ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Nebenklagevertreterin im Münchner NSU-Prozess und wegen mancher Asylrechtsmandate als Hassobjekt der rechten Szene. (jW)