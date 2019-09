Falsche Anschuldigungen

Ammar Abdullah/REUTERS Khan Scheikhun einen Tag nach dem vermeintlichen Giftgasangriff (5. April 2017)

Bis heute wird die syrische Armee beschuldigt, am 4. April 2017 in Khan Scheikhun Giftgas eingesetzt zu haben. Die syrische Opposition in dem Ort – allen voran die vom Westen aufgebauten und finanzierten »Weißhelme« – hatten behauptet, Bomben mit Sarin seien eingesetzt worden.

Syrien weist die Anschuldigung kategorisch zurück. Es verurteilte das mit Giftgas verübte »Verbrechen an der Bevölkerung«, bei dem vermutlich mehr als 70 Menschen getötet und viele verletzt worden waren. Auch lud es die Inspektoren der Organisation zum Verbot von Chemiewaffen (OPCW) ein, den Ort des Geschehens und auch die Luftwaffenbasis Schaairat zu untersuchen, auf der die syrischen Kampfjets angeblich die giftige Fracht geladen haben sollen. Wenige Tage später bombardierten die USA mit 59 »Cruise Missiles« die Luftwaffenbasis in der Provinz Homs sowie andere Einrichtungen der syrischen Streitkräfte. Eine OPCW-Untersuchung fand nicht statt.

Statt dessen wurden in der Türkei Opfer des Angriffs befragt und Bodenproben übernommen, die von den Oppositionellen aus Khan Scheikhun in das Nachbarland Türkei transportiert worden waren. Auch Leichenproben wurden untersucht. Russland kritisierte den Vorgang als unprofessionell und nicht vereinbar mit den internationalen Standards von OPCW-Untersuchungen.

Die syrische Armeeführung machte ebenso wie das syrische Außenministerium die bewaffneten Gruppen für den Angriff von Khan Scheikhun verantwortlich. Die Armee habe »nie chemische Waffen gegen die Bevölkerung eingesetzt und werde es nie tun«, so ein Armeesprecher. Sukhoi-»Su-22«-Kampfjets hätten zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt einen Angriff auf ein Munitions- und Waffenlager im Osten der Stadt durchgeführt, die Maschinen könnten keine Chemiewaffen transportieren. Die russische Armee bestätigte die Angaben, die den eigenen Überwachungsprotokollen entsprächen. Maschinen der russischen Luftwaffe seien nicht im Einsatz gewesen.

Die Information über den »Giftgasangriff« war von dem bewaffneten Oppositionsbündnis in Khan Scheikhun gekommen. Erste Meldungen wurden in den frühen Morgenstunden des 4. April über Twitter, Facebook und andere »soziale Medien« verbreitet. Russland und Syrien wurden beschuldigt, entsprechendes Bild- und Filmmaterial wurde weltweit verbreitet. Die in England ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« und die »Nationale Koalition« (Etilaf) mit Sitz in Istanbul leiteten die Angaben weiter, innerhalb kürzester Zeit übernahmen die britische BBC und andere internationale Medien die Angaben.

Zeitgleich mit dem Geschehen in Khan Scheikhun begann in Brüssel eine EU-Konferenz über die Zukunft Syriens. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte die syrische Regierung für den »Giftgasangriff« verantwortlich. Frankreich, Großbritannien und die USA forderten eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates.

Russische und syrische Untersuchungen legen nahe, dass der Giftgasangriff auf die Bevölkerung in Khan Scheikhun inszeniert worden sein könnte, um unmittelbar vor der Konferenz in Brüssel die Regierungen in Damaskus und Moskau, das Syrien unterstützt, an den Pranger zu stellen. Die OPCW und der komplizierte Kooperationsmechanismus, auf den man sich im UN-Sicherheitsrat geeinigt hatte, seien von interessierten (westlichen) Staaten missbraucht worden, lautete der Vorwurf aus Russland. Moskau forderte neue Regeln für die Arbeit der OPCW-Inspektoren, die westlichen Vetomächte im Sicherheitsrat lehnten ab. Einer Verlängerung des Mandats für Syrien stimmte Moskau daraufhin nicht zu.