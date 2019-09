Berliner Verlag verkauft

Sophia Kembowski/dpa Das Boulevardblatt »Berliner Kurier« und die seriösere »Berliner Zeitung« wechseln den Besitzer: DuMont geht, die Unternehmer Silke und Holger Friedrich übernehmen das Ruder

Die DuMont-Mediengruppe ist ihr Hauptstadt-Engagement los. Die Kölner Verleger verkaufen einer Mitteilung vom Dienstag zufolge den Berliner Verlag und trennen sich damit von Berliner Zeitung, dem Boulevardblatt Berliner Kurier und auch der Druckerei. Bleibt die Frage: Wer kauft denn so was?

Als neue Eigentümer werden von DuMont die Eheleute Holger und Silke Friedrich genannt. Deren hervorstechendes Merkmal dürfte sein, dass sie vermögend und kreditwürdig genug sind, um sich das Abenteuer anzutun – auch wenn über den Preis des Verkaufs »Stillschweigen« vereinbart worden ist. Und irgendeine Art Vision sollte angesichts des Zustands der Branche bei den Investoren auch vorhanden sein.

Die Friedrichs stehen für allerlei unternehmerische Aktivitäten, wie etwa den Betrieb der Berliner Event-Location »E-Werk«, an dessen aktueller Existenz beide einen Anteil haben. Wichtiger noch: Holger Friedrich war Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Er weiß also genau, wie Geldverdienen geht. Seine Ehefrau leitet u. a. eine Berliner Privatschule.

Der DuMont-Clan kann sich mit einigen Blessuren vom Ort der Niederlage im medialen Überlebenskampf zurückziehen. Bereits Ende Februar hatte die Gruppe euphemistisch angekündigt, eine Neuausrichtung ihrer Aktivitäten zu prüfen und dabei auch den Verkauf von Unternehmensteilen nicht ausgeschlossen. DuMont-Aufsichtsratsvorsitzender Christian DuMont Schütte freue sich laut Mitteilung, den Verlag nun in die Hände von Berlinern zu übergeben, die diese Arbeit mit dem Team fortführen und weiter in die Zukunft des Verlages investieren wollten. Was aus Kölner Stadt-Anzeiger, Express, und den anderen Verlagstiteln wird, bleibt weiter spannend.

Vage blieben auch die Ankündigungen, wie es in Berlin weitergeht. Im Fokus stehe die Stärkung des Unternehmensprofils und die digitale Weiterentwicklung der Titel, hieß es nichtssagend. Die Prioritäten lägen in der Auswahl der Themen, der Qualität der Recherchen und der damit (angeblich) notwendigen Unabhängigkeit im Meinungsbildungsprozess. Wie sich der Verkauf auf Stellen und Mitarbeiter des Berliner Verlags konkret auswirkt, war zunächst unklar. (Quelle: dpa)