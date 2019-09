»Die Demokratie hier kann interne Konflikte lösen«

Pedro Nunes/REUTERS Ein Anhänger der sozialdemokratischen PS in Lissabon (1.10.2017)

Am 6. Oktober wird in Portugal ein neues Parlament gewählt. Wie erklären Sie sich den derzeitigen Höhenflug der sozialdemokratischen Partido Socialista, kurz PS, die seit Ende 2015 eine Minderheitsregierung unter Premierminister António Costa anführt?

Wir haben es hier mit einer Ausnahme in Europa zu tun, einem Ergebnis der guten Arbeit der aktuellen Regierung in den letzten vier Jahren, auch wenn ihr eine eigene Mehrheit fehlte. Insofern befand sie sich in einer prekären Lage und kooperierte in der Folge mit kleineren linken Parteien. Dadurch wurde übrigens die Aufmerksamkeit auf eine für die Demokratie elementare Eigenschaft gelenkt: die sachliche Diskussion. Die war von großer Bedeutung mit Blick auf die europäische Austeritätspolitik, mit der auch Portugal zu kämpfen hat. Hier wurde eine Lösung gefunden, mit der viele Menschen relativ zufrieden sind. Das unterscheidet sich von anderen europäischen Staaten, wo die eigentlichen Entscheidungen außerhalb des parlamentarischen Systems getroffen werden. Daraufhin kam es zu destruktiven Bewegungen, die die Demokratie herausfordern, etwa die gegen die Migration.

Wie ist zu erklären, dass es im Gegensatz zu anderen Ländern bislang keine extrem rechte Partei im portugiesischen Parlament gibt?

Diese Parteien gab es in Europa auch deswegen lange nicht, weil die faschistische Vergangenheit noch präsent war. Portugal hatte bis zur Nelkenrevolution 1974 damit zu kämpfen, damals beseitigten die Menschen den Autoritarismus. Das allein erklärt aber die heutige Entwicklung nicht. In Spanien etwa, wo die rechte Vox mittlerweile im Parlament sitzt, hat die faschistische Diktatur noch länger gedauert als in Portugal. Vielmehr ist von Bedeutung, dass das demokratische System hierzulande im Gegensatz zu anderen in der Lage ist, interne Konflikte zu lösen. Das führt zu weniger grundsätzlicher Unzufriedenheit in der Bevölkerung.

Häufig verlieren linke Parteien an Zustimmung, wenn sie mit Sozialdemokraten zusammenarbeiten. Wieso steht in Portugal das Bündnis Bloco de Esquerda, kurz BE, relativ stabil da?

Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, es gibt mehrere Faktoren. Die Alternative zu dieser Zusammenarbeit war damals für das Land nur der Kollaps. Denn die konservative PSD, die zuvor an der Macht gewesen war, vertrat zu dem Zeitpunkt noch weitreichendere Vorstellungen von Austeritätspolitik als die berüchtigte Troika. Entscheidend war: Die mehrfach aufgetretenen Spannungen zwischen Regierung und den Linksaußenparteien haben dazu beigetragen, dass sich sowohl PS als auch BE profilieren und eine eigenständige Identität wahren konnten. Es könnte nun dazu kommen, dass die PS eine absolute Mehrheit erringt und dadurch keine Zugeständnisse mehr gegenüber den linken Parteien machen müsste.

Ist auch eine Art »große Koalition« zwischen PS und PSD vorstellbar?

Nein. Das wäre ein eklatanter Widerspruch zu allem, was die Parteien und ihre Vertreter bislang gesagt haben.

In Berichten hieß es zuletzt, das Bündnis BE könnte von der PS eine gemeinsame Koalition verlangen. Droht, sollte diese nicht zustande kommen, eine Blockade, wie sie etwa in Spanien zu beobachten ist?

Wirkliche Indizien dafür, dass der Bloco Teil der Regierung werden will, gibt es bislang nicht. Zu bedenken ist, dass Parteien häufig an Identität verlieren, wenn sie in Regierungen Kompromisse eingehen. Antikapitalistische Politik ist in diesem System nicht durchzusetzen, wenn sie nur von einer Minderheit der Stimmen getragen wird.

Im Sommer war viel über den Streik der portugiesischen Lastwagenfahrer zu lesen. Wie hängt das mit der aktuellen Regierung zusammen?

Hintergrund ist die Entstehung neuer Gewerkschaften, die sich nicht den zwei großen traditionellen Bündnissen anschließen, die die Arbeiter jahrzehntelang vertraten. Sie sorgten für neue Formen des Arbeitskampfes und organisierten diejenigen, die sich nicht mehr gehört fühlten. Regierung und Bloco konnten allerdings erfolgreiche Verhandlungen führen.