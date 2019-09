Meisterschüler des Betrugs

Etienne Laurent/epa/dpa Der langjährige Bürgermeister des noblen Pariser Vororts Levallois-Perret Patrick Balkany (Paris, 2.12.2014)

Einer der ganz alten Spezis des früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy muss wegen schwerer Steuerhinterziehung hinter Gitter. Ein Pariser Berufungsgericht verurteilte Patrick Balkany, ehemaliger Abgeordneter der Nationalversammlung und bis dato Bürgermeister der Kleinstadt Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), am vergangenen Freitag zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und dem Entzug des aktiven Wahlrechts für die Dauer von zehn Jahren. Balkany wurde noch im Gerichtssaal verhaftet und abgeführt. Dem streng rechtskonservativen Politiker droht in einem zweiten, noch laufenden Prozess, in dem er wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt ist, eine noch höhere Strafe. Seine Frau Isabelle wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

»Die Balkanys« hatten in Frankreich über Jahrzehnte den zweifelhaften Ruf einer skandalös-erfolgreichen, politisch-wirtschaftlichen Interessengemeinschaft. Als engste Freunde Sarkozys und seiner Familie tauchten sie – regelmäßig angeklagt, bisweilen verurteilt zu hohen Geld- und Bewährungsstrafen – in den bunten Hochglanzjournalen der Presse auf. Während der Kleinadelige Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa vom Bürgermeister des Pariser Nobelvorortes Neuilly zum Minister und Präsidenten der Republik aufstieg, vollzog sich die politische Karriere seines Kameraden Patrick auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Wie Sarkozy gehörte der heute 71jährige in den 80er und 90er Jahren zu den »Pasqua Boys«, dem jungen Gefolge des späteren Innenministers Charles Pasqua.

Bei ihrem Meister, der Führungsfigur des reaktionären Parteiflügels der Gaullisten, lernten Sarkozy und Balkany offenbar nicht nur, sich mit Intrigen und Opportunismus gegen politische Gegner durchzusetzen, sondern auch die Kunst, sich mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszurüsten und damit ihre Karriere zu befördern. Wie später seine Schüler Sarkozy und Balkany war auch Pasqua zu seiner Zeit mit zahlreichen Ermittlungen und Prozessen konfrontiert, in denen es um illegale Parteifinanzierung, Nepotismus und Veruntreuung ging – die »üblichen Delikte«, in die französische Spitzenpolitiker immer wieder verwickelt waren: François Mitterrand ebenso wie Jacques Chirac und eben Sarkozy.

Das harte Urteil gegen den politisch etwas weiter unten angesiedelten Balkany folgte der Bestrafung des sozialistischen Politikers Jérôme Cahuzac, dem früheren Wirtschaftsminister des Präsidenten François Hollande, den Pariser Richter im Mai 2018 nach einem aufsehenerregenden Prozess wegen schwerer Steuerhinterziehung und deren Verschleierung zu zwei Jahren Gefängnishaft verdonnerten.

Auch dem ehemaligen Staatschef Sarkozy drohen Gefängnis und hohe Geldstrafen. Er ist seit mehr als zehn Jahren Objekt zahlreicher Ermittlungen. Allerdings ging es bei Sarkozy – bisher – nie um persönliche Bereicherung, sondern – einfach ausgedrückt – um die Beschaffung politischer Macht mit Hilfe von viel Geld. Nicht ausgeräumt ist etwa der Verdacht der gegenwärtig ermittelnden Untersuchungsrichter, Sarkozy habe 2007 seinen Wahlkampf um die Präsidentschaft des Landes weitgehend mit einer Finanzspritze in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro aus der Schatulle des damaligen libyschen Staatschefs Muammar Al-Ghaddafi bezahlt.

Auch Sarkozys früherer Premierminister François Fillon steht unter Anklage. Dem Politiker, der dem erzkatholischen Flügel der rechtskonservativen »Les Républicains« zugerechnet wird, wird vorgeworfen, er habe seine Frau Penelope Fillon über Jahre aus Steuergeldern als »parlamentarische Assistentin« bezahlen lassen, obwohl sie – wie Ermittlungen der Justiz nahelegen – die Gebäude der Nationalversammlung wohl nie betreten hatte. Wie die Pariser Satirezeitung Le ­Canard enchainé zu Beginn des Wahlkampfjahres 2017 berichtete, hatte sich der damalige Präsidentschaftskandidat der Rechten sogar seine Anzüge und Hosen von schwerreichen Gönnern bezahlen lassen.