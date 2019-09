Angriff auf Stromnetz in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan hat die Zerstörung von Strommasten zu großflächigen Ausfällen der Energieversorgung geführt. In etwa einem Drittel des Landes gebe es keine Elektrizität, teilte der zuständige Versorger mit. Auch die Hauptstadt Kabul sei betroffen. Unbekannte hätten im Norden des Landes drei Masten zerstört, über die Strom aus dem benachbarten Usbekistan nach Afghanistan geleitet werde. Die Reparaturen dauerten an. Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand. (Reuters/jW)