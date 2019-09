Hofer soll es richten

Erwin Scheriau/APA/dpa FPÖ-Parteitag am Samstag in Wien

Für die rechtsnationale Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) war es zuletzt eine harte Zeit. Nachdem sie nach den Nationalratswahlen 2017 in eine Regierungskoalition mit der rechtskonservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gegangen war, wollten zunächst die negativen Presseberichte über rassistische und teils auch neonazistische »Einzelfälle« ihrer Mitglieder sowie die Reihe kleinerer und größerer Skandale von FPÖ-Ministern nicht abreißen. Das war die FPÖ aus ihrer Zeit als Oppositionspartei durchaus gewohnt, dementsprechend ignorierte man die Vorfälle und machte weiter wie gewohnt. Als dann allerdings das »Ibiza-Video« auftauchte, platzte die Koalition, Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache trat zurück, und der in Wien über Jahre als Nachfolger und Parlamentsklubobmann aufgebaute Johann Gudenus trat sogar aus der Partei aus.

Das war ein Paukenschlag für die österreichische Politik und besonders für die FPÖ, die sich an ihre Vergangenheit erinnert fühlte. Bereits Anfang der 2000er Jahre war man, damals noch angeführt von Jörg Haider, in eine Koalition mit der ÖVP gegangen und – aufgrund von Skandalen und Machtspielen in zwei Parteien gespalten sowie mit einem einstelligen Wahlergebnis – wieder herausgegangen. Um so wichtiger schien es der verbliebenen Spitze nun, auf dem am Wochenende abgehaltenen Parteitag in Graz geschlossen gegen etwaige Spaltungstendenzen in der Partei aufzutreten. Das gelang: Mit 98,25 Prozent der Stimmen von insgesamt 806 Stimmberechtigen wurde Norbert Hofer zum neuen Parteiobmann gewählt. Ein Ergebnis, das nur Heinz-Christian Strache mit 98,7 Prozent im Jahr 2017 überbieten konnte.

»Ich freue mich auf einen Aufbruchsparteitag, in dem wir einerseits unsere Partei stabilisieren und andererseits mit klarem Blick in die Zukunft gehen«, hatte Hofer die Delegierten zuvor eingestimmt. »Wir waren auf dem Weg, die stärkste Partei in Österreich zu werden – und sind an uns selbst gescheitert. Das wird und darf nicht mehr passieren, dafür bin ich da.« Auch für die Zukunft seiner Partei verkündete er seine Visionen: »Es wird bei dieser Wahl nicht so sein, dass wir als erste durchs Ziel gehen. Aber ich trete an, um diese Partei so aufzustellen, dass wir es unter meiner Obmannschaft schaffen, bei einer bundesweiten Wahl als erste durchs Ziel zu gehen.« Dazu wolle er die Partei »breiter aufstellen« und mit Themen wie Klimaschutz, der für ihn auch »Heimatschutz« sei, urbane Gegenden erobern. Über ein entsprechend erweitertes Programm habe er sich mit Viktor Orban, dem großen Vorbild der Partei, unterhalten. Ungarns Ministerpräsident habe ihm »Wege gezeigt, wie es gehen kann«.

Nicht nur inhaltlich, auch personell könnte sich unter Hofer in der FPÖ durchaus etwas verändern. So forderte er von den Delegierten ein von diesen auch gewährtes »Durchgriffsrecht« bei »schweren Schnitzern und Gefahr im Verzug«. Mitglieder, welche der »Gesinnungsgenossenschaft« schadeten, wolle er künftig eigenmächtig suspendieren oder ausschließen können. Ob das allerdings eine Abgrenzung nach rechts bedeuten soll, darf ausgeschlossen oder zumindest stark bezweifelt werden. Während Hofer sich betont bieder und bürgerlich gab, sorgte sein gewählter Stellvertreter Herbert Kickl für schrillere Töne vom Podium. Österreich habe für den ehemaligen Innenminister durch die früheren Koalitionsregierungen aus SPÖ und ÖVP ein »Triple-A-Rating« erhalten – was laut Kickl aber für »aggressive afghanische Asylwerber« stehe. »Ich bin motiviert bis in die Zehennägel, dieses Rating downzugraden«, krakeelte er vor einem begeisterten Parteipublikum und schwadronierte dabei weiter von »Facharbeitern für das Hantieren unter der Gürtellinie.« Hofer sei auch für ihn »die richtige Wahl« als Parteiobmann, und er wolle ihm bei den hochgesteckten Zielen helfen. »Die, die du nicht niederclinchst, in deiner Art, die kriegen von mir eine Gerade oder einen rechten Haken«, charakterisierte er die künftige Zusammenarbeit der beiden FPÖ-Granden.

Für Österreichs Medien, die in den vergangenen Wochen einen Zwist zwischen einem von Hofer repräsentierten gemäßigten Lager und dem rechten Rand um Kickl konstatiert hatten, war das eine klare Ansage des Zusammenhalts. Nicht nur für Journalisten, auch für die ÖVP hatte man am Wochenende eine klare Botschaft parat. Oberstes Ziel sei es demnach, erneut in eine Koalition mit Sebastian Kurz zu gehen. Nur die FPÖ könnte Kurz auf dem rechten Kurs halten, während er bei einer Koalition mit den neoliberalen »Neos« oder den Grünen nach links schwenken würde. »Es wird nicht leicht werden, mit uns zu verhandeln«, so Hofer. Bedingung für ihn sei Herbert Kickl als Innenminister, was von der ÖVP allerdings bereits abgelehnt wurde. Die Personalie könnte die größte Hürde bei künftigen Koalitionsverhandlungen sein werden.