EU-Botschaft in Israel beschmiert

Tel Aviv. Die Europäische Union hat die Schmierereien an ihrer Botschaft in Israel verurteilt. Das Gebäude war nach Behördenangaben mutwillig beschädigt worden. »Bedauerlicher Akt von Vandalismus«, schrieb eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Sonntag abend auf Twitter. Der EU-Botschafter in Israel, Emanuele Giaufret, veröffentlichte auf Twitter ein Bild der Eingangstür zum Gebäude. Dort war in roter Schrift auf Englisch zu lesen: »EU verschwinde. Deutsches Geld tötet Juden«. Der israelische Außenminister Israel Katz hatte die Tat auf Twitter scharf verurteilt und geschrieben, er sei erschüttert. (dpa/jW)