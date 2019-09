»Jusos« wollen Esken und Borjans

Armin Weigel/dpa Mitte Oktober stimmen die SPD-Mitglieder über die künftigen Parteivorsitzenden ab

Berlin. Die SPD-Nachwuchsorganisation Jungsozialisten (»Jusos«) unterstützt im Rennen um den SPD-Vorstand die Kandidaten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das habe der Bundesvorstand »nach ausführlicher Diskussion« einstimmig beschlossen, erklärte »Juso«-Chef Kevin Kühnert am Donnerstag. »Saskia Esken und Nordbert Walter-Borjans trauen wir aufgrund ihrer bisherigen politischen Arbeit in besonderer Weise zu, unsere Erwartungen zu erfüllen«. Die Bundestagsabgeordnete und der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen streben nach eigenen Angaben eine »gerechtere Verteilungspolitik« an. Mitte Oktober sollen die SPD-Mitglieder über die insgesamt 15 Kandidaten für den Parteivorsitz abstimmen. (dpa/jW)