Koblenz. Fußballtrainer Rudi Gutendorf ist am Sonnabend im Alter von 93 Jahren gestorben. Der gebürtige Koblenzer leitete Teams bei 55 Klubs in 32 Ländern auf fünf Kontinenten. Seine internationale Karriere begann 1961 in Tunesien. Ein Höhepunkt war das Engagement in Ruanda, wo Gutendorf 1999 Spieler verfeindeter Stämme in der Nationalelf zusammenbrachte. Vom »Wunder von Kigali« war die Rede. »Das war schöner als eine Meisterschaft, sicher meine größte Leistung als Trainer«, sagte er einmal. In der BRD hieß er »Riegel-Rudi«, seit er den MSV Duisburg mit einer extrem defensiven Taktik (Doppeldeckung) in der ersten Bundesligasaison zur Vizemeisterschaft hinter dem 1. FC Köln geführt hatte. (sid/jW)