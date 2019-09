Der Untergang der Erzählkunst. Ein kulturpessimistischer Hinweis

Thomas Peter / REUTERS

Es gab einmal eine Zeit – und sie währte ziemlich lange –, in der die Menschen einander Geschichten erzählten. Eine Zeit, in der die Älteren den Jüngeren, etwa die Großeltern ihren Enkeln, regelmäßig aus ihrem Leben und von früher erzählten. Die Jüngeren scharten sich um die Erzähler, lauschten mit großen Ohren und wollten manches immer und immer wieder erzählt bekommen.

Schon diese einleitenden Sätze sind ihrerseits eine Erzählung, und zwar eine aus einer weitgehend nicht mehr existierenden Welt. Doch ist das so lange noch nicht her. Der Verfasser, derzeit in seinem 70. Lebensjahr, vermag sich noch gut daran zu erinnern.

Damals lebte – im Gegensatz zu heute – der überwiegende Teil der Bevölkerung noch auf dem Land und nicht in Großstädten. Drei Generationen unter einem Dach, das war der Regelfall. Die meisten dieser Haushalte verfügten nicht einmal über ein Radio, geschweige denn einen Fernseher, hatten keinen eigenen Telefonanschluss und bezogen kaum eine Wochen-, erst recht keine Tageszeitung.

Ihr Bild von der Welt kam nicht permanent aus allgegenwärtigen Screens, sondern musste von ihnen selbst in kollektiver Eigenleistung tagtäglich immer wieder neu geschaffen werden. Kurzum, ihr zentrales Medium war die Sprache, das gesprochene Wort; ob in der Schule, der Kirche, der Kneipe, in der Werkstatt, auf dem Feld, in der Küche, an lauschigen Sommerabenden vor dem Haus auf der Bank oder an kalten Winterabenden, dicht zusammengerückt, am lodernden Kamin.

Man hatte Zeit und ließ sich Zeit, vor allem dem Erzähler. Die Erwartungen an ihn waren groß, genauso die soziale Wertschätzung seiner Person und der Kunst des Erzählens. Keinem der aufmerksamen Zuhörer wäre eingefallen, den Erzähler zu unterbrechen; allenfalls verlautete hier und da mal eine schüchterne Frage, die der Erzähler, wenn er denn ein erfahrener Meister seines Faches war, sogleich geschickt in die Ausführungen einbezog. Noch viel weniger wäre jemand auf die Idee gekommen, eine Zeitspanne vorzugeben, innerhalb derer der Erzähler doch bitteschön mit seiner Geschichte zu Ende kommen möge.

Das alles ist heute kaum noch vorstellbar. Da dem Satz »Time is money« quasi naturgesetzliche Gültigkeit zugeschrieben wird, gibt es nichts mehr, was der Quantifizierung entkommen könnte, nichts, was nicht einer utilitaristischen Nutzenbewertung unterworfen würde. Unter solch äußerlichen, doch von den meisten tief verinnerlichten Bedingungen wird auch das Wort zu einer Ware, und der Sprecher, der längst kein Erzähler mehr sein darf, unterliegt dem strengen Verdikt, bloß nicht mehr Zeit zu beanspruchen, als ihm der jeweilige Kreis der Anwesenden, die längst keine Zuhörer mehr sind, sondern Wettbewerber, noch gerade so zubilligt.