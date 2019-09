A wie Abgrund, Z wie Zärtlichkeit

Johannes Eisele/dpa/lbn »On and on and on« (Jeff Tweedy)

Jeff Tweedy, Songwriter und Sänger der Rockband Wilco, hat gerade eine eigenwillige, kurzweilige Autobiographie über den Kampf mit Ängsten, Süchten und Traumata vorgelegt. »Let’s Go (So We Can Get Back)« ist ihr Titel, ein Ausspruch seines Vaters, dem er sich kurz vor dessen Tod 2017 übervorsichtig anzunähern begonnen hatte. »On and on and on«, lautet die Inschrift auf Bob Tweedys Grabstein. Es ist der Titel eines ­Wilco-Songs.

Am Freitag spielte die Band aus Chicago im Kölner Carlswerk Victoria. Unermüdlich pumpte sie Endorphine in die Menge. Wilco spielen kunstvoll mit der Rock-’n’-Roll-Geschichte, originell, melodisch, idiosynkratisch. Vor 25 Jahren wurde die Band gegründet, seit 15 Jahren spielt sie in der aktuellen Besetzung, und das hört man. Tweedys Ideenreichtum und sein warmer, immer etwas brüchiger Gesang, Glenn Kotches Virtuosität am Schlagzeug und Nels Clines ekstatisches Gitarrenspiel mögen hervorstechen – der ungemein satte Sound der Band verdankt sich ebenso Mikael Jorgensens E-Piano-Schüben, Pat Sansones Verzierungen an allen möglichen Instrumenten und John Stirratts treibendem Bassgitarrenspiel.

Das Abgründige prägt Songs und Performance, doch schrauben sich die Gitarren bei »Impossible Germany« zu gegenläufigen Duellen hoch, brechen Glenn Kotches Schlagzeugattacken wie Gewitter in manche Songs ein. Tweedys Texte drücken Angst und Unbehagen aus, doch immer wieder bricht sonisch und textlich der Himmel auf: Die Gitarren finden zusammen, das Schlagzeugspiel schmiegt sich an, die Songs erzählen zärtlich von der Liebe.

Eines von sieben neuen Stücken der für den 4. Oktober angekündigten neuen Platte »Ode to Joy« heißt »Love Is Everywhere (Beware)«. Tweedy weiß nur zu gut, dass die Band es sich in ihrem gewaltigen Werk gemütlich machen könnte. »Nobody needs more Wilco music«, sagt er. Und nimmt es als Ansporn, Aussagekräftiges hinzuzufügen. Die neuen Songs sind auch eine Reaktion auf aufkommenden Autoritarismus, lassen unheilvolle Ahnungen mitschwingen, aber auch den Wunsch erkennen, Trost und Freude, »Joy«, zu finden. Oft macht ein stoischer Marschrhythmus Kotches deutlich, dass eine Positionierung unumgänglich wird, reine Kunst um der Schönheit willen immer weniger angemessen ist. Marschiert wird gleichwohl auf beiden Seiten der Autoritarismus-Mauer, auch für die Freiheit: Der »Marching sound« (Marschrhythymus) ähnelt dem »Heartbeat«, fühlt sich »pleasing«, also angenehm an, sagt Tweedy. Das Album »Ode to Joy« ist mit seinen teils sperrigen, teils melodischen, ruhig gehaltenen Songs eine musikalische Formulierung vorsichtiger Hoffnung und nicht versiegender Menschenliebe.

In Köln tritt diese Vorsicht in der mit 27 Songs überreichen Setlist irgendwann zugunsten expressiver, druckvoller Spielfreude in den Hintergrund. Zweieinhalb unbestuhlte (take that, Berlin und Hamburg!) Stunden haben gezeigt, was Rockmusik auch heute noch vermag, und wieviel Spaß sie macht, wenn sie sich und ihre Zeit ernst nimmt.