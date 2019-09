Rußschleudern im Hafen

Christian Charisius/dpa Es stinkt: Demonstration gegen die Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe (Hamburg, 13.9.2019)

Am Bierstand vor Brücke 4 geben sich die Teilnehmer eines Junggesellenabschieds die Kante, am Stand nebenan schlürfen Yuppies in gesteppten Westen ihren Prosecco. Vom Schwenkgrill ein paar Meter weiter zieht der Geruch gebratener Würste herüber. An den St.-Pauli-Landungsbrücken zeigt sich an diesem Samstag exemplarisch, worum es bei den Hamburger »Cruise Days« vor allem geht: essen, trinken, feiern. Tausende drängeln sich zwischen den Fressbuden am Hafenrand. Vom politischen Protest gegen die Hauptdarsteller des zweifelhaften Festes, die Kreuzfahrtschiffe, bekommen sie wenig mit.

Ein Dutzend der in die Kritik geratenen Rußschleudern waren seit Freitag in den Hafen der Hansestadt eingelaufen. Sechs von ihnen schipperten am Abend bei einer Parade über die Elbe, Musikbeschallung und Feuerwerk gab’s gratis dazu. Der Protest beschränkte sich auf ein Boot, auf dem Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift »Luxuswiese statt Klimakrise« hissten. Die schwache Mobilisierung könnte daran gelegen haben, dass viele Hamburger Klimaschützer nach Frankfurt am Main gefahren waren, um sich an den Aktionen gegen die Internationale Automobilausstellung zu beteiligen.

Reichlich Medienpräsenz gab es bei einer Aktion der Gruppe »Extinction Rebellion« (etwa: Rebellion gegen das Aussterben), die bereits Samstag mittag an der Hafenpromenade stattgefunden hatte. Ein Spektakel, dessen Bezug zum Thema Kreuzfahrt allerdings kaum zu erkennen war. Ein »Trauerzug« von rund 100 Aktivisten mit einem weißen Sarg und Bannern mit Aufschriften wie »Klimanotstand jetzt!« bahnte sich den Weg durch die Menge, aus Kanistern wurde eine rote Flüssigkeit über Stufen der Promenade gegossen. Simple Botschaft: Machen »wir« so weiter, klebt das Blut der Kinder an »unseren« Händen.

Deutlich mehr politische Substanz als dieser »Trauerzug« hatte eine Protestaktion von Naturschutzbund Nabu und der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft am Freitag nachmittag an den Landungsbrücken. Motto: »Mir stinkt’s«. Die Nabu-Aktivisten und mehrere Linksparteiabgeordnete hatten sich weiße Arztkittel übergezogen, trugen Mundschutz und Stethoskop, um die Gefährlichkeit der von den Luxuslinern emittierten Schadstoffe zu versinnbildlichen.

»Kreuzfahrtschiffe pusten in Hamburg 200 Tonnen Stickoxide jährlich in die Luft«, erklärte Norbert Hackbusch, hafenpolitischer Sprecher der Fraktion. Fast ein Fünftel der Feinstaubbelastung in der Stadt ginge auf ihr Konto. Sein Kollege Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion, ergänzte, allein in diesem Jahr würden 192 Kreuzfahrtschiffe Hamburg anlaufen. »Diese Schadstoffschleudern parken praktisch vor den Wohnzimmern der Menschen«, sagte er.

Der Dieselruß erhöhe das Risiko, an Krebs zu erkranken, »erheblich« und verursache Asthma, Allergien, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Die städtische »Hamburg Tourismus GmbH« als Veranstalter der »Cruise Days« verschweige erneut die »verheerende Klimabilanz der Kreuzfahrtindustrie und ihre konkreten Auswirkungen auf die Atemluft in Hamburg«. Die Linksfraktion kritisiert vor allem, dass die Reedereien nur selten den ökologischeren Landstrom nutzen, sondern die Motoren zur Stromerzeugung weiterlaufen lassen, so dass auch während der Liegezeit Schadstoffe in die Luft geblasen werden. Die Linke fordert, für alle Kreuzfahrtschiffe, die Hamburg anlaufen wollen, wirksame Abgasfilter vorzuschreiben. Außerdem müssten die Reedereien verpflichtet werden, auf allen Schiffen, die in Hamburg vor Anker liegen, Landstrom zu nutzen.

Der originellste Protest gegen die »Cruise Days« war ein Fake-Flyer, der Infoschreiben der Stadt täuschend echt nachempfunden war. Durch die Veranstaltung komme es zu einer »enormen Feinstaubbelastung von Mensch und Natur«, heißt es darin und weiter: »Sie können sicher über diese kleine Einschränkung hinwegsehen und sich mit uns zusammen über Dekadenz und Umweltzerstörung im großen Stil freuen.« Das Flugblatt empfiehlt: »Genießen Sie das Spektakel, solange Sie es noch können!«