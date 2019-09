Jannis Grosse

Mehrere hundert Aktivisten für den Klimaschutz haben am ersten Besuchersonntag Eingänge zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main blockiert. Sie setzten sich auf die Stufen vor das Messegebäude und hielten Plakate mit Forderungen wie »Autokonzerne entmachten« oder »Die Straße ist besetzt – Verkehrswende jetzt« in die Höhe. Die Aktion des Bündnisses »Sand im Getriebe« sollte nach eigenen Angaben zeigen, dass mit leeren Versprechen die Aktivisten nicht mehr hingehalten werden könnten. (dpa/jW)Siehe Seite 5