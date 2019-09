»Probleme« in französischen AKW

Paris. Mindestens fünf Atomkraftwerke des französischen Stromproduzenten EDF werden wegen Auffälligkeiten an Schweißnähten untersucht. Das teilte die Atomaufsicht Frankreichs mit. EDF erklärte lediglich, es seien Probleme an Schweißnähten an den Dampfgeneratoren einiger Reaktoren entdeckt worden. Man werde in rund einer Woche die genaue Zahl der betroffenen Anlagen bekanntgeben, sagte der Chef der Aufsichtsbehörde, Bernard Doroszczuk, der Zeitung Le Figaro. (Reuters/jW)