UNO verurteilt Israels Annexionspläne

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat die Annexionspläne des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als »schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht« zurückgewiesen. Eine Annexion des Jordantals wäre »verheerend« für eine Wiederbelebung der Verhandlungen mit den Palästinensern und den regionalen Frieden, erklärte Guterres’ Sprecher am Mittwoch (Ortszeit) am UN-Sitz in New York.

Netanjahus Ankündigung, im Falle seiner Wiederwahl das Jordantal und das nördliche Tote Meer im besetzten Westjordanland zu annektieren, wurde auch von der Europäischen Union, Russland, Palästina sowie zahlreichen weiteren arabischen Ländern verurteilt. (AFP/jW)