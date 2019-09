Protest im Iran

Teheran. Eine junge Frau, die sich in der vergangenen Woche vor einem Teheraner Gerichtsgebäude mit Benzin übergossen und angezündet hatte, erlag am Montag abend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie iranische Medien am Dienstag berichteten. Die Frau war festgenommen worden, nachdem sie versucht hatte, zu einem Fußball-Champions-League-Spiel von Esteghlal ­Teheran ins Stadion zu gelangen. Solche Besuche sind Frauen im Iran untersagt. Vom Gericht wurde die Frau auch wegen Beamtenbeleidigung zu sechs Monaten Haft verurteilt. Aus Protest dagegen zündete sie sich an. (sid/jW)