Bei den Eltern

Ich hatte mich nach dem Essen hingelegt. Ich schlief ein und ärgerte mich, weil ich nicht einschlafen konnte. Ich hörte Schritte im Treppenaufgang. Das ist Mutter. Ich hebe den Kopf und sehe durch zwei Wände hindurch, wie sie in Vaters Zimmer seine Wäsche zusammenlegt. Ich stehe auf und gehe die Treppe herunter, setze mich auf den Absatz und will mir Schuhe anziehen, um die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen, da schrillt die Klingel. In Schuhen, die nicht gebunden sind, öffne ich die Türe. Draußen steht Vater! Im Krankenhausleibchen, den Kopf geneigt, er sagt langsam »Haaallo.« Und grinst.