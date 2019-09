Mantel am Haken

Jan Woitas/dpa »Aber sie sah nichts. Nur Schwärze« (Alexander Osang)

Einen veritablen Schmöker hat Spiegel-Reporter Alexander Osang da vorgelegt – ganz, wie es sich für einen historischen Roman gehört, der leserfreundlich in das Kleid einer Familiengeschichte gesteckt wurde. Das geht natürlich über mehrere Generationen, die erzählte Zeit umfasst mehr als ein Jahrhundert, wobei das schreckliche 20. zentral ist, das in seinen Anfängen (man mag es heute gar nicht mehr glauben) einmal das Zeitalter des Kindes genannt wurde. Wichtige Orte der Handlung sind das Zarenreich, die Sowjetunion vor, unter und nach Stalin sowie die deutschen Staaten jener Jahrzehnte. Schwerpunkt ist also der Osten, es gibt aber Exkursionen in die BRD.

Dem gigantischen historischen Ta­bleau entspricht ein multiperspektivisches Herangehen. Allerdings ragen zwei Figuren heraus: die 1995 dreiundneunzigjährig verstorbene Elena (Jelena) Silber und ihr 1973 geborener Enkel Konstantin Stein. Bei allen Vor- und Rückblicken erzählt Osang stringent von seiner Titelheldin. Aufgewachsen in Gorbatow unweit Nischni Nowgorods als Enkelin eines von den Weißen umgebrachten Revolutionärs, lernt Jelena auf einer Odyssee durch die Sowjetunion einen deutschen Ingenieur kennen. Die beiden heiraten, bekommen Kinder und landen im schlesischen Sorau (Zary), von wo sie 1945 wieder vertrieben werden. Elena Silber stirbt schließlich in einem Ostberliner Alten- und Pflegeheim. Als einer ihrer Söhne, der es in der DDR zum anerkannten Tierfilmer gebracht hat, in eben diesem Heim untergebracht wird – er ist dement –, macht sich Enkel Konstantin, selbst erfolgloser Drehbuchautor, an die Erforschung der Geschichte seiner Vorfahren. Was das Familiäre angeht, kreisen die Erzählstränge dabei um die Figur eines zwielichtigen Großvaters: War er ein Nazi und ist tatsächlich auf der Flucht verschollen? Eine dunkle Stelle als Gravitationspunkt. Das hat sich als Konstruktion bewährt, und auch Osangs Erzählweise ist risikoarm – auf ausgetretenen Pfaden kommt man zum Bestseller.

In einem Punkt allerdings überzeugt der Roman mindestens den Rezensenten: Durch den Text zieht sich die früh formulierte und zum Schluss wieder aufgegriffene Einsicht, dass sich Menschen immer nur an das erinnern, was in ihre eigene Lebensgeschichte passt. Andersherum: »Jeder wollte eine Geschichte, auf der er sein Leben aufbauen konnte.« Und so ist dann von »Scheinwelten« die Rede, von einem »Mantel der Geschichte«, immer wieder von Mythen und Legenden, Idiosynkrasien und Lebenslügen, ins Große gerechnet: von ideologischen Verblendungen. Was bleibt, sind existentielle Momente, die sich unauslöschlich in die Erinnerung eingebrannt haben. So schließt sich eine Art Klammer, als die Titelfigur am Ende des Romans ins Heim kommt: »Jelena drehte sich um, drehte sich nach ihrem Vater um. Sie versuchte, ihn in der Dunkelheit auszumachen. Er würde gleich aus der Nacht treten und sie in den Arm nehmen. Aber sie sah nichts. Nur Schwärze. Sie ging langsam weiter. Sie hatte keine Ahnung, wo sie war, sie wusste nicht, wovor sie floh, und auch nicht, wohin. Das war die erste Erinnerung ihres Lebens, und es würde die letzte sein.«