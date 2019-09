Gesetz gegen »No-Deal-Brexit« in Kraft

Danny Lawson/PA Wire/Pool via REUTERS Ministerpräsident Boris Johnson am Sonntag in West Yorkshire

Die britische Königin Elizabeth II. hat das Gesetz gegen einen »No-Deal-Brexit« gebilligt. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses am Montag über Twitter mit. Das Gesetz war vergangene Woche im Eiltempo durch beide Kammern des britischen Parlaments gepeitscht worden. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, kündigte indes an, spätestens zum 31. Oktober von seinem Amt zurückzutreten. Sollte davor bereits eine Neuwahl ausgerufen werden, wolle er nicht mehr antreten.

Das Gesetz verpflichtet Premierminister Boris Johnson dazu, bei der EU eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden »Brexit«-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein. Johnson will Großbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU führen – notfalls ohne Abkommen mit Brüssel. Allerdings erklärte er bei einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin am Montag, dass er einen geregelten »Brexit« seines Landes bevorzugen würde.

Zuvor hatte Premierminister Johnson angekündigt, das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken. Wie ein Regierungssprecher ebenfalls am Montag in London mitteilte, sollte diese noch nach der Sitzung am Abend beginnen. Das Unterhaus soll dann erst am 14. Oktober wieder zusammentreten – also nur etwas mehr als zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Oktober.

Zuvor wollte Premierminister Johnson das Unterhaus noch ein weiteres Mal über eine Neuwahl abstimmen lassen. Das Votum fand jedoch erst am späten Abend und somit nach jW-Redaktionsschluss statt. Allerdings konnte davon ausgegangen werden, dass der Antrag Johnsons nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten bekommen würde, da die Oppositionsparteien dem Vorstoß bereits im Vorfeld eine Absage erteilt hatten. Zudem war Johnson bereits am vergangenen Mittwoch mit einem Versuch, am 15. Oktober neu wählen zu lassen, gescheitert.(dpa/AFP/jW)