SPD-Duo Lange und Ahrens zieht Kandidatur zurück

Oliver Dietze/dpa Bleiben noch ein bisschen im Wahlkampf – Die Exkandidaten Alexander Ahrens und Simone Lange

Saarbrücken. Im Rennen um den künftigen SPD-Vorsitz hat das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens seine Bewerbung zurückgezogen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin und der OB von Bautzen unterstützen stattdessen den Exfinanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken antritt. Das sagte Lange bei der ersten Regionalkonferenz der Kandidaten am Mittwoch abend in Saarbrücken. Somit treten noch 15 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Lange sagte: »Wir sind nicht weg, wir werden weiter Wahlkampf machen.« (dpa/jW)