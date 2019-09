Großes Soldatengelöbnis am 12. November

Ole Spata/dpa Strafe muss sein: Ausgewählte Soldaten werden am 12. November eine Rede von Wolfgang Schäuble zu ertragen haben

Berlin. Die Stadt Berlin hat der Bundeswehr ein großes öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstag genehmigt. Am 12. November soll es zudem auch in anderen Bundesländern öffentliche Veranstaltungen der deutschen Streitkräfte geben, hieß es am Mittwoch laut Deutscher Presseagentur aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe in Gesprächen mit dem Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD), grünes Licht für das Gelöbnis erreicht. »Ich freue mich besonders, dass wir den Bundestagspräsidenten (Wolfgang Schäuble, jW) als Festredner für diesen feierlichen Anlass gewinnen konnten«, erklärte Kramp-Karrenbauer dazu. Sie hatte bereits zu ihrer Amtseinführung mehr öffentliche Gelöbnisse gefordert. Am 12. November 1955 sind die ersten 101 Freiwilligen der in jenem Jahr gegründeten Armee der BRD vereidigt worden. (dpa/jW)