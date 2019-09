»Fünf Sterne« sagen ja

Andrew Medichini/AP/dpa Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (re.) am 29. August nach einem Treffen mit Staatspräsident Mattarella

Die Mitglieder der »Fünf-Sterne-Bewegung« in Italien haben sich am Dienstag mehrheitlich für eine Koalition mit der Demokratischen Partei (PD) ausgesprochen. Das teilte Parteichef Luigi Di Maio am Abend mit. 79,3 Prozent der Mitglieder hätten sich bei einer Onlineabstimmung für ein solches Bündnis unter der Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident ausgesprochen.

Damit kann Conte nun sein Kabinett bei Staatspräsident Segio Mattarella vorstellen und absegnen lassen. Nach der Vereidigung müssen noch beide Parlamentskammern einer neuen Regierung zustimmen.

Am Abend hatte es in Italien zunächst Rätselraten gegeben, als das Ergebnis der Abstimmung überraschend lange auf sich warten ließ. Nachdem das Votum um 18.00 Uhr geendet hatte, war kurz darauf mit einer Entscheidung gerechnet worden. Doch bis 19.15 Uhr gab es keinerlei Mitteilung oder Information über das Ergebnis oder eine Erklärung für die Verzögerung. Erst dann teilte der Betreiber der Abstimmungsplattform Rousseau das Resultat mit. Rund 115.000 Mitglieder der »Fünf Sterne« waren abstimmungsberechtigt. (dpa/Reuters/jW)