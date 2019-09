Generäle in Burkina Faso wegen Putschversuchs verurteilt

The Associated Press Freund des Ancien Régime: General Gilbert Diendere

Ouagadougou. Knapp vier Jahre nach einem gescheiterten Putsch sind am Montag zwei Generäle im westafrikanischen Burkina Faso zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Beide gelten als treibende Kräfte hinter dem Putschversuch. General Gilbert Diendere muss unter anderem wegen Mordes und Tätlichkeiten für 20 Jahre ins Gefängnis, während General Djibrill Bassole wegen Verrats zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Beide standen dem ursprünglich durch einen Putsch ins Präsidentenamt gekommenen Blaise Compaoré nahe, der nach rund 27 Jahren an der Macht aus dem Amt gedrängt worden und in die benachbarte Elfenbeinküste geflohen war. Insgesamt standen bei dem knapp 19monatigen Prozess 84 Angeklagte vor Gericht. Ende 2015 war Roch Marc Kaboré als Sieger aus den anschließend abgehaltenen Wahlen hervorgegangen. (dpa/jW)