Beratungen zu Klimaschutz: Regierungssprecher dämpft Erwartungen

Swen Pförtner/dpa Der Wald ist tot, es lebe die Politik

Berlin. Drei Wochen vor der entscheidenden Sitzung des sogenannten Klimakabinetts ist der »schwarz-rote« Koalitionsausschuss am Montag Abend zu Beratungen über ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz zusammengekommen. Im Kanzleramt sprach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Spitzen der Unionsparteien und der SPD über tatsächliche oder vermeintliche Arbeitsfortschritte für das gemeinsame Klimaschutzkonzept. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte aber am Nachmittag betont, es sei danach noch nicht mit konkreten Ergebnissen zu rechnen. »Das ist ein Arbeitstreffen, bei dem sich die Koalitionspartner über das weitere Vorgehen abstimmen«, sagte Seibert laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur in Berlin. Entscheidungen sollten bei der Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September fallen. (dpa/jW)