Es geht auch ohne

Bonn. Die deutschen Baseballer sind mit einem klaren Sieg in die Heim-EM gestartet. In Bonn setzte sich das Team von Bundestrainer Steve Janssen gegen Schweden nach mehreren Regenverzögerungen bei den frühen Spielen mit 9:1 durch. Nächster Gegner war am Sonntag abend nach Redaktionsschluss Großbritannien. Bereits nach drei Innings lagen die Gastgeber mit 5:1 in Führung. Auch ohne MLB-Star Max Kepler von den Minnesota Twins haben sich die Deutschen den EM-Titel zum Ziel gesetzt. Die Top fünf qualifizieren sich für ein europäisch-afrikanisches Olympiaqualifikationsturnier direkt im Anschluss an die EM. (sid/jW)