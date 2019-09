Die Trompete gibt Signale

Adam Janisch Minimalistische Pattern, allmählich brüchiger werdend: Nora Fischer singt Andriessen

Was, um Himmels willen, veranlasst einen als links bekannten Komponisten, nach 36 Jahren wieder ein Werk für traditionelle symphonische Besetzung zu schreiben, dies »Mysteriën« zu nennen und zu allem Überfluss die sechs Teile mit religiösen Formeln wie »Von der Verachtung aller Eitelkeiten der Welt« zu betiteln? Opportunismus fällt aus; Louis Andriessen, dem das Musikfest Berlin zum 80. Geburtstag einen Schwerpunkt widmet, ist wohl immer noch der bekannteste Komponist der Niederlande. Von der 68er Bewegung hat er das Interesse übernommen, Kunst zum Publikum zu bringen – sein Ensemble De Volharding (Die Ausdauer) trat vor allem in Straßenkonzerten auf. Die Musik amerikanischer Minimalisten wie Philip Glass, die aus der allmählichen Veränderung kleiner rhythmischer Zellen umfangreiche Entwicklungen formen, hat er studiert und klanglich aufgerauht, so dass sie ihr einschmeichelnd Gefälliges verlor. Der aggressive Gestus, den er so gewann, war durchaus politisch gemeint.

Freilich klingt immer noch Zorn an, wenn Andriessen in den »Mysteriën« die Welt verachtet. Dass, wer verachtet, selbst noch Teil der Welt ist, wird im zweiten Teil, »Von der Betrachtung des Elends der Menschheit«, noch deutlicher. Die gegeneinander versetzten Rhythmen markieren einen Konflikt – Betrachtung heißt hier Empörung. Zugleich ist das Werk eine Schule der Haltung. Der dritte Teil »Wie man die Wahrheit sagt ohne den Lärm der Worte« ist klanglich asketisch; es geht um Klarheit. Dies auch im Empfinden: Im Teil vier, »Von den Leiden eines wahren Liebhabers«, klingen romantisierende Wendungen wie in eine große Ferne gerückt. Empfindungen sind bei Andriessen stets kontrolliert. Das alte religiöse Erbauungsbuch, aus dem er seine Überschriften gewonnen hat, erweist sich damit als sehr weltlich; vor Zeiten wurden Lebensfragen in christlichem Gewand besprochen, auch dies ist ein Teil des Erbes. Das Amsterdamer Concertgebouw Orkestra unter Tugan Sochijew (Tugan Sokhiev) führte die »Mysteriën« deutlich in jeder Einzelheit auf.

Nora Fischer (Gesang) und das BBC Symphony Orchestra unter Sakari Oramo widmeten sich Andriessens neuester Komposition, dem erst in diesem Frühjahr uraufgeführten Liederzyklus »The only one«. Der mit minimalistischen Pattern anhebende, allmählich brüchiger werdende Verlauf hat seinen Reiz, wie auch die fünf surreal-rätselhaften Tiergedichte, die ihm zugrunde liegen. Doch handelt es sich um ein Nebenwerk, verglichen mit »De Stijl«, gespielt vom Ensemble Modern.

Die knapp halbstündige Komposition von 1985, Teil des Zyklus »De Materie«, behandelt das Verhältnis von Stoff und Geist, Sein und Bewusstsein. Der minimalistische Rhythmus beherrscht den Verlauf. E-Gitarren, mechanisch arbeitende Drummer und vier durch Mikrophone verstärkte, eintönig auf gleiche Noten singende Frauenstimmen steigern den Eindruck von monumentaler Starrheit. Doch gibt es auch Bezüge auf Jazz, die das Gleichmaß aufbrechen, und im Zentrum steht ein gesprochener Text über den Maler Piet Mondrian, einen strengen Geometriker, der aber im Alter und in seiner Verlassenheit auftritt. Dieses unvermeidliche Individuelle gilt es zu bestehen; Andriessen ermöglicht durch seine Musik ein distanziertes Mitempfinden, die paradoxe Haltung einer antipsychologischen Psychologie.

Zusammen mit seinen Werken wurde Musik der österreichischen Komponistin Olga Neuwirth aufgeführt. Das Ensem­ble Modern brachte »locus … doublure … solus« mit. Neuwirth ließ sich durch den verwunschenen Park im Roman »Locus Solus« (1914) von Raymond Roussel zu sieben traumhaft-alptraumhaften Abschnitten für Klavier und Orchester anregen. Der Stoff ist romantisch, doch die Umsetzung in Klang wirkt prägnant. Durch wirksame Orchesterfarben und motivische Deutlichkeit findet Neuwirth weit über die Neue-Musik-Szene hinaus Hörer. Dies bestätigten das BBC Symphony Orchestra mit dem Trompeter Håkan Hardenberger und »… miramondo multiplo …«. Es handelt sich um ein Trompetenkonzert, das sich auf die Tradition bezieht, indem es die Regeln der Gattung nutzt (und weiterentwickelt). Auch hier erfreuen Prägnanz und Knappheit; Neuwirth weiß genau, wie weit ihr Material reicht. Und sie kennt auch die Klanggeschichte ihres Instruments. Die Trompete gibt Signale, bedeutet Gewalt, aber auch Fest und Freude. All dies wurde hörbar.