Als Opfer inszeniert

Hans Punz/APA/dpa Exkanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz würde am 29. September gerne wiedergewählt werden (6.9.2019)

Und wieder ist es der ÖVP um Parteichef Sebastian Kurz gelungen: Einmal mehr bestimmt sie den medialen Diskurs, auch wenn das Thema dieses Mal nicht nur angenehm für die Partei ist. Vorige Woche hatte die Wiener Wochenzeitung Falter interne Kostenaufstellungen zu den Wahlkampfausgaben der ÖVP veröffentlicht, die eine doppelte Buchführung der Konservativen nahelegen. Zunächst eine Tabelle für die Rechnungsprüfer: Unter dem Titel »Betrag Soll – Wahlkampf« listet die Partei Ausgaben im Wert von 6,3 Millionen Euro auf – und bleibt damit gut unter der gesetzlichen Obergrenze für Wahlkampfkosten von sieben Millionen. Dem Falter liegt jedoch auch eine zweite Tabelle vor, betitelt als »Nicht-Wahlkampf«. Diese umfasst eine Reihe weiterer Titel und übersteigt mit neun Millionen für den aktuellen Wahlkampf die Gesetzesbestimmung deutlich. Der Verdacht eines geplanten Verstoßes liegt nahe, der einer geschönten Statistik ebenso.

Der Leak schlägt hohe Wellen, da die ÖVP im Wahlkampf 2013 mit über elf Millionen Euro bereits den gesetzlich erlaubten Rahmen an Ausgaben deutlich überschritten hatte. Der damalige Parteichef Reinhold Mitterlehner ließ am 27. Oktober 2014 die Wiener Zeitung wissen: »Es soll künftig nicht mehr passieren.« Im Wahlkampf 2017 wurde von der ÖVP die Obergrenze mit knapp 13 Millionen Euro aber erneut deutlich überschritten. Ein Bußgeld bis zu einer Million Euro steht in Aussicht. Man entschuldigte sich, heuchelte wieder Reue. Die jüngst geleakten Unterlagen über den Wahlkampf zeigen: Der Regelverstoß der ÖVP ist Kalkül. Der Falter nennt die ÖVP »Wiederholungstäter«.

In sichtlicher Erklärungsnot kündigte die ÖVP nicht nur an, die Wochenzeitung Falter zu verklagen. Drei Tage nach Veröffentlichung des belastenden internen Materials berief die Parteispitze einen Pressetermin ein, von dem sie eine Journalistin des Falter jedoch ausschloss. Dort erklärten Sebastian Kurz und sein beauftragter IT-Experte Avi Kravitz, die ÖVP sei Ziel einer »Hackerattacke« geworden. Es sei »kein Hacker in Kinderschuhen« gewesen, von »Megahack« und dem Absaugen von 1,3 Terabyte Daten ist die Rede. Der Verfassungsschutz sei eingeschaltet. Ein »hochprivilegierter« Benutzeraccount soll gekapert worden sein, wodurch über Wochen voller Zugriff auf alle Daten der digitalen Infrastrukur der Partei möglich wurde. Doch am wichtigsten: Der ÖVP zufolge soll der Eindringling mit Administrationsrechten ausgestattet und so in der Lage gewesen sein, Dokumente auch inhaltlich zu verändern.

Damit setzt die ÖVP medial nicht nur ein neues Thema, wenn es ungemütlich wird. Sie zieht auch die Authentizität der aktuellen Informationen zu den eigenen, unerlaubt hohen Wahlkampfkosten in Zweifel. Auch wenn von Parteiseite einfach überprüfbar wäre, ob die vom Falter veröffentlichten Tabellen und Zahlen manipuliert wurden, weigern sich die ÖVP und der beauftragte IT-Experte bisher, dazu konkret Stellung zu nehmen. Der Falter schließt aus, dass die ihm vorliegenden Daten manipuliert worden seien. Und bis heute nennt Sicherheitsexperte Kravitz auch keine Belege für die in den Raum gestellten möglichen Manipulationen der Inhalte.

»Megahack« oder Inszenierung? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bis zur österreichischen Nationalratswahl am 29. September sämtliche Fragen um die Leaks und den Hack geklärt sein werden. Der ÖVP ist es aber einmal mehr gelungen, die Aufmerksamkeit des Wahlvolkes von Inkriminierendem abzulenken und sich als Opfer zu stilisieren. Die Wiener »Rechtsextremismus-Expertin« Natascha Strobl konstatierte jüngst auf Twitter: »Die Kurz’sche Strategie ist die Trump’sche Strategie, wo Wahrheit und Lüge keine Kategorien mehr sind, an denen man sich orientiert, sondern gefühlte Wahrheit und Inszenierung das Wichtigste ist.«