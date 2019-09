Wieder zu Hause

Gleb Garanich/REUTERS Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij empfing die Rückkehrer am Samstag auf dem Flughafen in Kiew persönlich

Nach wochenlangen Verhandlungen haben Russland und die Ukraine am Samstag je 35 Gefangene ausgetauscht. Sonderflugzeuge beider Seiten brachten die Freigelassenen am Vormittag nach Ki ew beziehungsweise Moskau. In Kiew begrüßte Präsident Wolodimir Selenskij die Rückkehrer persönlich.

Russland ließ unter anderem die 24 im vergangenen November nach dem Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch festgenommenen ukrainischen Marinesoldaten sowie den Filmregisseur Oleg Senzow frei. Senzow, ein Sympathisant des »Euromaidan« von der Krim, war 2014 unter dem Vorwurf des Terrorismus festgenommen worden; die Anklage legte ihm zur Last, Anschläge geplant und mit dem »Rechten Sektor« zusammengearbeitet zu haben. 2015 war er von einem russischen Gericht zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Er hatte über längere Zeit mit einem Hungerstreik gegen seine Haftbedingungen protestiert. Jetzt soll er den diesjährigen »Sacharow-Preis« des Europaparlaments bekommen.

Die Ukraine ließ im Austausch unter anderem den russischen Journalisten Kirill Wischinskij frei. Der Chef des Kiewer Büros der russischen Nachrichtenagentur RIA-Nowosti war im Frühjahr 2018 unter dem Vorwurf des Landesverrats festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft vertrat den Standpunkt, er habe in seiner journalistischen Tätigkeit Propaganda für die ostukrainischen »Volksrepubliken« betrieben. Ukrainische Beobachter hatten jedoch schnell die Vermutung geäußert, in Wahrheit sei er ein Faustpfand der ukrainischen Seite gewesen, um Senzow freizubekommen. Überraschend war unter den Ausgetauschten auch Wladimir Zemach, ein ehemaliger Offizier der Streitkräfte der »Volksrepublik Donezk« (VRD). Ein ukrainisches Geheimdienstkommando hatte ihn im Juli aus seiner Wohnung gekidnappt und über die Grenze geschafft. Zemach, eine Zeitlang Kommandeur der Luftverteidigung der VRD, sollte der Ukraine offenbar Informationen über die Abläufe rund um den Abschuss der malaysischen Verkehrsmaschine mit der Flugnummer MH-17 geben. Nach Angaben seiner Tochter hatte er den Posten in der Luftverteidigung allerdings erst drei Monate nach dem Abschuss des Flugzeugs übernommen.

Für den Austausch von Zemach hatte sich nach russischen Presseberichten Präsident Wladimir Putin persönlich eingesetzt und noch Ende August einen geplanten Gefangenenaustausch kurzfristig abgesagt, weil Zemach nicht auf der Liste der Freizulassenden stand. Seine Aufnahme in die Liste erfolgte nun, wie es scheint, auf persönliche Initiative des ukrainischen Präsidenten Selenskij. Dieser setzte sich mit seiner Entscheidung auch über Kritik von seiten der westlichen Verbündeten der Ukraine hinweg. Noch vorige Woche hatten 40 Abgeordnete des EU-Parlaments Selenskij mit einem gemeinsamen Brief aufgefordert, Zemach nicht freizugeben, sondern ihn der niederländischen Justiz zu übergeben. Dass sich Selenskij nun anders entschied, hat einerseits mit seinem Wunsch nach einem politischen Erfolg zu tun, andererseits wohl auch mit der realistischen Einschätzung, dass im Fall MH-17 wohl auch ohne eventuelle Aussagen Zemachs ein Urteil im politisch gewünschten Sinne gefällt werden wird.

Am Samstag lobte Selenskij in ­Kiew, dass beide Seiten sich an ihre Zusagen gehalten hätten, und forderte ein baldiges Treffen mit Russland im »Normandie-Format«. Russland ging auf diese Forderung zunächst nicht ein. Regierungssprecher Dmitri Peskow sagte, es gebe einstweilen keine Tagesordnung für ein solches Treffen. Russland verlangt von der Ukraine die Freilassung weiterer Gefangener und die Erfüllung des politischen Teils der Minsker Vereinbarungen.