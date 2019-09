Continental vor Entlassungswelle?

Julian Stratenschulte/dpa Autokrise trifft Zulieferer wie Continental besonders hart

Der kriselnde Autozulieferer Continental AG nimmt im Zuge seiner »Sparanstrengungen« einzelne Werke unter die Lupe. »Wir schauen überall auf die Wettbewerbsfähigkeit, deutsche Standorte sparen wir dabei nicht aus«, drohte Konzernchef Elmar Degenhart in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Derzeit liefen Gespräche mit den Vertretern der Beschäftigten. »In den kommenden Wochen werden wir dann die ersten Entscheidungen treffen«, kündigte Degenhart an. Medienberichten zufolge stehen beim Dax-Konzern neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte auf der Kippe, auch in Deutschland käme Jobvernichtung in Frage.

Ob es im Rahmen der euphemistisch »Sparbemühungen« genannten Kürzungstaktik zu Stellenstreichungen kommt, wollte Degenhart noch nicht verkünden. »Der erste Schritt ist Kurzarbeit, das wird bereits in einigen Betrieben praktiziert«, sagte der Manager. Ferner würden darüber hinausgehende Maßnahmen diskutiert. »Bereiche, die absehbar nicht ausreichende Beiträge zu Wachstum oder Gewinn leisten, stellen wir auf den Prüfstand, notfalls trennen wir uns davon«, verriet er die Marschrichtung. Auch betriebsbedingte Kündigungen wollte er nicht ausschließen. »Wir wissen nicht, was mittelfristig auf uns zukommt. Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, müssen wir darauf reagieren«, so Degenhart weiter.

Continental wird von der Milliardärsfamilie Schaeffler kontrolliert. Der Familienholding von Georg (80 Prozent) und dessen Mutter Maria-Elisabeth (20 Prozent) gehören neben der rechtlich selbständigen Schaeffler AG fast die Hälfte der Aktien des Großunternehmens Continental, das die Matriachin vor zehn Jahren dank freundlicher Kreditbereitstellung deutscher Banken ihrem Sohn und sich gesichert hatte. Denkwürdig bleibt ein Auftritt der Milliardärin auf einer Demonstration von Beschäftigten, nachdem die Schaeffler-Gruppe tief in den Strudel der damaligen Wirtschaftskrise geraten war: Die als Gewerkschaftsfresserin verrufene Oligarchin tauchte mit rotem Kaschmirschal auf, warb für Staatshilfen, und hatte sogar ein paar Tränen parat.

Trockenen Auges dürfte sie das Anfang August von der Conti-Führung angekündigte Streichungsprogramm genehmigt haben, mit dem angesichts der aktuellen Flaute die Finanzkraft dauerhaft gesichert und die Konkurrenzfähigkeit erhöht werden soll. Die Geschäftsziele hatte der Reifen- und Elektronikzulieferer bereits Ende Juli nach einem Gewinnrückgang reduziert und dies mit der weltweit sinkenden Fahrzeugproduktion und Unsicherheiten durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China begründet. Zudem treibt Degenhart einen Börsengang der Antriebssparte weiter voran. Der war eigentlich für das zweite Halbjahr ins Auge gefasst und ist nun auf das kommende Jahr verschoben worden. (Reuters/jW)