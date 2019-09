»Deutschland-Koalition« in Bremerhaven

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Sascha Karolin Aulepp (l.), Landesvorsitzende der SPD Bremen, spricht auf dem außerordentlichen SPD-Parteitag (6.7.2019)

In Bremerhaven haben am Freitag Vertreter von SPD, CDU und FDP einen Koalitionsvertrag unterschrieben und damit eine sogenannte Deutschland-Koalition im Magistrat besiegelt, benannt nach den Farben der koalierenden Parteien. Die CDU hatte dem Vertrag am Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung zugestimmt, die SPD am Mittwoch und die FDP bereits am 27. August. Die »große Koalition« von SPD und CDU war in der zum Bundesland Bremen gehörenden Stadt am 26. Mai abgewählt worden, mit der FDP hat das Bündnis eine Mehrheit von einer Stimme.

Die CDU-Mitglieder akzeptierten den im August präsentierten Koalitionsvertrag einstimmig, wie das Regionalmagazin »Buten un binnen« von Radio Bremen berichtete. Es sei ein gutes Ergebnis erreicht worden, in dem sich alle Partner wiederfinden. Am Mittwoch hatte die SPD-Basis auf einem Unterbezirksparteitag das 31seitige Vertragswerk bei zwei Enthaltungen abgesegnet. Der Vertrag habe eine deutliche Handschrift der SPD, hieß es dort. Bremerhavens SPD-Vorsitzender Martin Günthner sagte, es habe gerade auch mit der FDP eine sehr gute Atmosphäre in den Verhandlungen gegeben.

Ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrags ist eine Bildungsoffensive in Bremerhaven, das zu den ärmsten Städten des Landes gehört. »Wir werden unser politisches Handeln daran ausrichten, dass für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bildungschancen bestehen«, heißt es bereits im zweiten Absatz der Präambel des Vertrags. Dazu müsse »auf ein attraktives, nachhaltig gestaltetes Arbeits- und Lebensumfeld geachtet« und es müssten »kulturelle und sportliche Angebote für die Bevölkerung vorgehalten« werden.

»Kürzungen finden nicht statt, sondern weitere Investitionen«, versprechen die Koalitionäre im Abschnitt zur Bildungspolitik. So soll nicht nur in Gebäude und Lernmittel, sondern vor allem in Personal investiert werden. Es würden »alle Anstrengungen« unternommen, mehr qualifizierte Lehrkräfte in die Stadt zu holen. Die Qualität des Unterrichts solle erhöht werden, indem der jeweilige Leistungsstand der Schüler genauer erhoben wird. Lehrer sollen von Bürokratie entlastet und Referendare an einer vom Land zu schaffenden »Bremerhavener Akademie für Inklusion« besser ausgebildet werden.

Klimaschutz werde »zunehmend zu einem Wirtschaftsfaktor, zu einem Wettbewerbs- und zu einem Standortvorteil«. Der südliche Fischereihafen (Luneplate) soll zu einem »Zen­trum für nachhaltige und ökologische Unternehmen« entwickelt werden. In diesem Gewerbegebiet namens »Lune Delta« sollen die anzusiedelnden Firmen nicht nur unter ökonomischen Aspekten, sondern auch unter ökologischen und sozialen betrachtet werden. Als »Leuchtturmprojekt mit nationaler und internationaler Strahlkraft« ist dort das Gründungszentrum »Green Economy« geplant.

Die nicht geringen sozialen Probleme Bremerhavens werden vergleichsweise kurz abgehandelt. »Es müssen nachhaltige Handlungskonzepte entwickelt werden, die soziale Schieflagen und individuelle schwierige Lebenssituationen verringern können«, heißt es dazu sehr allgemein. Zur »nachhaltigen Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit« müsse es weiterhin »passgenaue Programme« geben. Ansonsten hängen SPD, CDU und FDP offenbar dem verbreiteten Irrglauben an, dass Profite der Wirtschaft auch die Lage des unteren Fünftels der Bevölkerung verbessern.