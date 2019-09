Stühlerücken in London

Henry Nicholls/REUTERS Amber Rudd ist am Samstag von ihrem Amt als Arbeitsministerin der Regierung Johnson zurückgetreten (2.9.2019)

Das Kabinett des britischen Premierministers Boris Johnson hat ein neues Gesicht: Umweltstaatssekretärin Thérèse Coffey ersetzt die zurückgetretene Arbeitsministerin Amber Rudd. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Sonntag gegenüber der Deutschen Presseagentur. Am Donnerstag hatte bereits Boris Johnsons Bruder, Joseph »Jo« Johnson, seit Amt als Staatssekretär und auch sein Abgeordnetenmandat für die Tories niedergelegt.

Derweil hat Rudds Rücktritt die Spekulationen über einen weiteren Zerfall des Kabinetts angeheizt. Die Politikerin hatte ihr Amt in der Regierung sowie ihre Fraktionsmitgliedschaft am Samstag abend aus Protest gegen den »Brexit«-Kurs Johnsons niedergelegt. Sie glaube nicht mehr daran, dass ein geregelter Austritt aus der EU das Hauptziel der Regierung sei, teilte sie dem Premier in einem Schreiben mit. »Die Regierung steckt viel Energie in die Vorbereitungen für einen ›No-Deal-Brexit‹, aber ich habe nicht das gleiche Maß an Intensität in den Gesprächen mit der Europäischen Union gesehen«, so Rudd.

Zudem übte die Politikerin deutliche Kritik am Ausschluss von 21 Tory-Abgeordneten aus Partei und Fraktion am Dienstag. Diese hatten im Unterhaus zusammen mit der Opposition für ein Gesetz zur Verhinderung eines ungeregelten EU-Austritts gestimmt. Sie könne nicht tatenlos zusehen, »während gute und loyale moderate Konservative ausgeschlossen werden«, so die 56jährige. Der Ausschluss war auf Anweisung Johnsons erfolgt.

Am Sonntag betonte Außenminister Dominic Raab, Johnson sei trotz des Widerstands im Parlament weiterhin dazu entschlossen, sein Land bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen. »Natürlich« werde der Regierungschef sich bei seinem Vorgehen an die Gesetze halten. Daran waren zuletzt Zweifel aufgekommen. Über ein sowohl von Unter- als auch Oberhaus beschlossenes Gesetz, das einen ungeregelten »Brexit« verhindern soll, hatte er am Freitag gesagt, dieses sehe nur »theoretisch« eine Verschiebung des Termins vor. Nun bereiten sich die Gegner eines »No-Deal-Brexits« auf eine gerichtliche Auseinandersetzung vor. Am heutigen Montag droht Premier Johnson indessen eine erneute Niederlage, wenn im Parlament über die von ihm für den 15. Oktober angestrebte Neuwahl abgestimmt wird. (AFP/dpa/jW)