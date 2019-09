Sichtbarer Stolz

Dado Ruvic/REUTERS

In Sarajevo hat am Sonntag erstmals in der Geschichte Bosnien-Herzegowinas eine »Pri de-Parade« stattgefunden. Im Zentrum der Hauptstadt forderten Tausende die rechtliche Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgenderpersonen (LGBT) ein. Die Parade, die um 12 Uhr an der »Ewigen Flamme« in der Innenstadt begann und zu dem knapp zwei Kilometer entfernten Parlament führte, wurde von einem großen Polizeiaufgebot geschützt. Bereits am Samstag hatten verschiedene Gruppen gegen die Durchführung der »Pride-Parade« demonstriert. (dpa/jW)