Onlineangriff auf Wikipedia

Jens Büttner/zb/dpa Das Onlinelexikon war von Freitag auf Sonnabend in Deutschland zeitweise nicht aufrufbar

Die deutsche Version der Wikipedia und einige andere Ausgaben des Weblexikons sind stundenlang von einer Onlineattacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete am Freitag abend von einem sogenannten DDOS-Angriff (Distributed denial-of-service, englisch für: verteilte Verweigerung des Dienstes). Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen in die Knie gezwungen.

Große Websites haben meist Schutzmechanismen dagegen. Wiki­media sprach so auch von einem »massiven und sehr breit angelegten« Angriff. Für solche werden sogenannte Botnets eingesetzt – Netze aus zum Teil Millionen Computern, deren Rechenleistung ohne Wissen der Besitzer gekapert wird.

Kurz vor Mitternacht ließen sich die Wikipedia-Seiten kurzzeitig wieder aufrufen, bevor wieder nichts ging. Erst am frühen Sonnabend wurde Wikipedia wieder zugänglich. Auch Nutzer unter anderem in Großbritannien und Frankreich meldeten Probleme.

Über einen frisch eingerichteten Twitter-Account gaben Unbekannte an, sie steckten dahinter. Um die Authentizität der Behauptung zu untermauern, verkündeten sie kurz vor Mitternacht, die Attacke für kurze Zeit auszusetzen, bevor sie wieder hochgefahren werde. In diesem Zeitraum war die Onlineenzyklopädie dann tatsächlich erreichbar. Man wolle neue Angriffswerkzeuge ausprobieren, die Aktion werde dann nach einigen Stunden gestoppt, hieß es auf dem Twitter-Account. Dann wurde als nächstes Ziel die Plattform Twitch genannt. Auf der zu Googles Youtube in Konkurrenz stehenden Seite aus den USA werden vor allem Videospiele gestreamt.

Allerdings merkten Nutzer an, dass Aussetzer bei Twitch-Kanälen eher von kurzer Dauer waren – möglicherweise ist der zum Onlineriesen Amazon gehörende Dienst besser vor DDOS-Attacken geschützt. Die für Sonnabend abend angekündigte zweite Welle von Angriffsversuchen beschränkte sich auf Twitch. Der Twitter-Account der Gruppe wurde dann zum Sonntag wegen Verletzung der Nutzungsregeln gesperrt. (dpa/jW)