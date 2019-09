Eine Schüssel Natur

Die Kunstinstallation »For Forest« aus 299 Bäumen im Fußballstadion von Klagenfurt in Österreich soll zur weltweit beachteten Mahnung gegen die Naturzerstörung werden. »Der Zeitpunkt ist mir ein bisschen unheimlich. Es kommt so was von punktgenau«, sagte der Schweizer Projektinitiator Klaus Littmann am Donnerstag angesichts der Diskussionen um den Klimawandel und der Brände im Amazonasgebiet. Das seit sechs Jahren geplante Projekt im Wörthersee-Stadion lehnt sich an die Zeichnung des österreichischen Malers Max Peintner »Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur« an. Sie zeigt ein Stadion voller Zuschauer, die einen Wald betrachten. »Das Stadion ist wie eine Schüssel, in der Natur bewahrt wird«, sagte der Maler Peintner. Die etwa 50jährigen Bäume mit einer Höhe von rund 15 Metern stammen aus Baumschulen und seien an neue Standorte gewöhnt. Die Öffentlichkeit kann das Stadion ab dem 8. September besuchen. Nach der bis zum 27. Oktober dauernden temporären Installation soll der Wald auf einem Grundstück eingepflanzt werden. (dpa/jW)