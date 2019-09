Sanna Dimario Ob mit oder ohne Mikro: Claudius tobt sich aus

Wie bin ich nur in diesen Strudel hineingeraten? Hodja, an diesem Donnerstag im Ruhrgebiet, das bedeutet Rausch, Leidenschaft, Sog. Und dabei wollte ich doch nur morgens zu Hause in Bochum in die im Oktober erscheinende neue Platte hineinhören, hatte vom Charisma und der eindringlichen Bühnenperformance der Band gehört. Der Sänger war mir von einem früheren Blues-Soul-Groove-Projekt vage bekannt. Aber die Energie der Band packt mich beim Hören des im Oktober erscheinenden Albums mit dem schönen Titel »We Are The Here And Now« unmittelbar. Ich habe es schon dreimal durch, bis in Dortmund ein bisschen Arbeit-Arbeit ruft.

So wie früher Velvet Underground oder die White Stripes machen Hodja aus wenig viel: E-Gitarrist Boi (Tenboi Levinson, Kopenhagen) schlägt ein Riff mit zwei Akkorden an, Drummer Matthias (F. W. Smolls, Rostock) legt einen Groove drüber, und Sänger Claudius (Gamiel Stone, New York) tobt sich aus: Er schreit, er fleht, er streichelt, manchmal rappt er gar oder deutet es an. Spätestens da denkt man eher an Screamin’ Jay Hawkins, für den auch weniger entscheidend war, dass er Blues sang, als dass und wie er sang. Die Songs bauen sich rauschhaft auf und entfalten aus ihrer repetitiven Grundstruktur ihren hypnotischen Groove.

Gut, dass die Arbeit-Arbeit zeitlich begrenzt ist und zudem nur wenige Meter entfernt vom Vinylladen Black Plastic erledigt wird. Hodja spielen dort am Nachmittag einen Instore-Gig. Hinter sich Plattenkisten, an der Wand ein Patti-Smith-Poster, vor sich In­sider, Laufkundschaft und Zusammengetrommelte, spielen sie Songs des letzten Albums »The Flood« (2018) und vom 2015er Debütalbum »The Band«. Dreckig und warm klingt die Gitarre aus der kleinen Amp, »that cheesy sound of the fifties« nannte das Lou Reed einmal. Matthias perkussiert unverstärkt, der Raum ist klein genug, und ob Claudius mit oder ohne Mikro shoutet, macht keinen Unterschied.

Doch wenn der Morgen das Gebet und der Nachmittag die Andacht war, folgt am Abend die Messe. In der Kneipe Subrosa in der Dortmunder Nordstadt, bekannt seit Jahren für ihr feines Konzertprogramm (danke, Cornel!), steigt die eigentliche Show. Bois Gitarre röhrt für drei, Matthias’ Drumming heizt den Songs ein, und sich auch: beim Drumsolo – sonst zu Recht gefürchtet, in diesem Kontext aber stimmig –, ist er schon lange oben ohne. Claudius performt die Songs mit faszinierendem Timing. Zum Zugabenblock zieht er sich um: Das Onesie vom Nachmittag ersetzt das klatschnasse T-Shirt. Die Texte müsste man nachlesen, aber man versteht das urmenschliche Auf und Ab: die Schmerzen, die Zweifel, die Angst – und die Kraft und die Energie des Aufstehens. Sie wird es immer geben. Mit dieser Hoffnung entlassen uns Hodja in die schon kühle Abendluft. Die Dortmunder Nordstadt vibriert nach.