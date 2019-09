Starke Formen

Gabriele Senft

Rechtzeitig zum 30. Jubiläum des Anschlusses entdeckt die BRD die DDR-Kunst wieder. Von Leipzig bis Düsseldorf gibt es große Ausstellungen. Schon seit langem wird sie dagegen in der junge-Welt-Ladengalerie mit Schauen gewürdigt. Am Donnerstag abend wurde dort die Ausstellung »Reverenzen« mit Grafiken von Roland R. Berger eröffnet, in der DDR Professor für Kunsterziehung. »Seine Holz- und Linolschnitte sind mit ihren starken Formen und Konturen brillante Beispiele kristallklaren Denkens, inhaltlicher und handwerklicher Präzision«, schrieb Peter Michel in dieser Zeitung. Bergers Auseinandersetzungen mit Größen der Kunstgeschichte sind noch bis 8. November in der jW-Ladengalerie in Berlin zu sehen. (jW)