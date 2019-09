»Feminismus nicht zu vermeiden«

Maria Lassnig/Maria Lassnig Stiftung Maria Lassnig, Selbstporträt mit Stab, 1971

»Ich habe entdeckt, dass ich malen möchte, was ich spüre«, so hat Maria Lassnig, eine der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit, ihre »Körperbewusstseinsbilder« beschrieben, bevor sie mit ihren »Körpergefühlsbildern« den künstlerischen Durchbruch schaffte. In radikaler Selbstbeobachtung schuf sie Hunderte von Selbstporträts und bezeichnete zunächst ihre auf Körpererfahrung basierenden Arbeiten »Introspektive Erlebnisse«.

»Die im Körper vorhandenen Druck- und Spannungsverhältnisse« und das »innere Körperdrama« übersetzte Lassnig bewusst weiblich – ähnlich wie Paula Modersohn-Becker – ins Bildliche. Bis ins hohe Alter schuf sie ihre Lebenswelt in Bildern, hatte sie doch »ein großes Verlangen, saftige Realitäten zu malen«. Noch als 90jährige spürte sie »eine nie gekannte Energie« und notierte in ihr Tagebuch: »Man stirbt nicht. Man gibt sich nur auf.«

Geboren wurde Maria Lassnig am 8. September 1919. Bei ihrer Geburt verließ der Vater die Mutter. Sie wuchs in Kärnten bei den Großeltern in ärmlichen Verhältnissen auf. Als sie sechs war, heiratete ihre Mutter »wegen der Schande« einen ungeliebten Mann und nahm die Tochter mit nach Klagenfurt. Das schwierige Verhältnis zur Mutter schwankte zwischen Distanzierung und starker Zuneigung. Die Mutter wollte das Zeichentalent der Tochter nicht wahrhaben, die sowohl in der von ihr geliebten Natur zeichnete als auch in der Schule heimlich unter der Schulbank. Statt zu heiraten, wie es die Mutter wollte, absolvierte Maria Lassnig nach der Matura eine Ausbildung zur Volksschullehrerin. Kurze Zeit arbeitete sie in diesem Beruf – bis sie mit dem Fahrrad und einer Zeichenmappe nach Wien fuhr, um dort an der Akademie der bildenden Künste in der Meisterklasse von Wilhelm Dachauer zu studieren. 1943 musste sie gehen, weil er ihre Gemälde als »entartet« bezeichnete.

Maria Lassnig trat in die Malklasse des Grafikers Ferdinand Andri ein und studierte Aktzeichnen bei Herbert Boeckl, einem Vertreter der österreichischen Moderne. Ein Besuch bei dem Maler Franz Wiegele brachte ihr den vom Naziregime verfemten Expressionismus nahe. Nach dem Studienabschluss wurde ihr Atelier in Klagenfurt zwischen 1945 und 1950 ein Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen, bis sie nach Wien zurückkehrte und sich dort dem Avantgardekreis eines von der Kirche wegen seiner Ansichten damals »nur (noch) geduldeten« Pfarrers anschloss. Sie freundete sich mit dem 1929 geborenen Arnulf Rainer an, der für seine Fotoübermalungen bekannt wurde, und reiste mit ihm dank eines Stipendiums nach Paris. Dort lernte sie die Schriftstellerin Friederike Mayröcker kennen, die ihr eine lebenslange Freundin wurde. Mit ihr verband sie die Liebe zum Malen und Schreiben. So wie für Mayröcker die bildende Kunst ihre »zweite große Liebe« neben dem Schreiben war, empfand Lassnig die Feder als »die Schwester des Pinsels«. Im gemeinsamen Buch »Rosengarten« stattete Maria Lassnig Mayröckers Texte mit Radierungen aus.

In Paris, wo Maria Lassnig längere Zeit lebte, lernte sie Paul Celan, Gisèle Lestrange und André Breton kennen. 30jährig entwickelte sie ihr Malkonzept weiter, indem sie sich ganz auf ihr Körpergefühl konzentrierte, bevor sie ihre Emotionen frei von Tabus auf der Leinwand ausdrückte: Das Unbewusste war dabei der Kompass für eine schonungslose Selbstbetrachtung, war doch der Körper »das am schwersten zu malende Sujet«. Ihre erste Ausstellung mit Körperzeichnungen hatte sie 1948 in Klagenfurt. Die Titelgebung ihrer Gemälde war für sie eine poetische Schöpfung. Sie lauten zum Beispiel »Dicke Grüne«, »Du oder ich« oder »Mit einem Tiger schlafen«. Wegen ihrer engen inneren Verbindung zu den Bildern fiel es Lassnig zunehmend schwer, sie für Ausstellungen oder zum Verkauf wegzugeben.

Bei einer ihrer häufigen Reisen nach Paris lernte sie die Bildhauerin Louise Bourgeois kennen, die mit Stoff, Latex, Gips, Zement und Marmor arbeitete. Mit ihr engagierte sie sich in der Frauenbewegung und sagte in einem Interview: »Wenn man eine nachdenkliche Frau ist, ist Feminismus nicht zu vermeiden.«

Nach dem Tod ihrer Mutter 1964, der sie in eine tiefe Depression stürzte und den sie in der Serie »Beweinungsbilder« verarbeitete, ging Maria Lassnig nach New York und lebte im East Village. Hier stießen ihre Arbeiten auf Unverständnis. Sie erweiterte daraufhin ihr Repertoire, widmete sich dem Siebdruck und drehte Trickfilme, bei denen sie durch erzählerische und biographische Gestaltung ihren künstlerischen Anspruch einbringen konnte.

Als 61jährige kehrte Lassnig nach Wien zurück, wo sie zur ersten Professorin für angewandte Kunst im deutschsprachigen Raum berufen wurde. In den »Body-Awareness-Pictures« der späten Jahre thematisierte sich Lassnig als Frau in verschiedenen Rollen, getragen von der Erfahrung, dass das einzig Reale der Schmerz sei. Vor einer zunehmend technologisierten und kriegerischen Welt kapitulierte die Künstlerin nicht, sondern reagierte in kraftvollen Gemälden wie »Sensenmann«, »Kriegsfurie«, »Selbstporträt mit Kochtopf« oder den Krankenhausbildern (»Krankenhaus«) auf diese Außenwelt.

Weil ihr die Kunst so überaus wichtig war, wollte Maria Lassnig nie heiraten. Mit ihren Körperbewusstseinsbildern fand sie einen eigenen Weg zwischen Figuration und Abstraktion. Anlässlich ihres 90. Geburtstages wurde sie in München mit einer umfangreichen Einzelausstellung geehrt. Am 6. Mai 2014 starb sie in Wien.

Zum hundertsten Geburtstag würdigt die Albertina in Wien vom 6. September 2019 bis zum 1. Dezember 2019 Maria Lassnig mit einer umfassenden Retrospektive.